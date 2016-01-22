去年11月跨境人民币指数小幅下降 人民币净流出额扩大--中行

路透北京1月22日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行(601988.SS)最新发布报告指，去年11月中行跨境人民币指数（CRI）小幅下降至261点，刷新去年4月以来最低水平，但跌幅较上月收窄。人民币跨境收支仍保持净流出。

报告亦显示，去年11月全月人民币净流出额1,390亿元，较上月有所扩大。不过，11月人民币在全球支付结算中的使用份额由降转升至2.28%，保持全球第五大支付货币地位。