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中国财经 | 2016年 1月 22日 星期五 18:14 BJT

去年11月跨境人民币指数小幅下降 人民币净流出额扩大--中行

路透北京1月22日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行(601988.SS)最新发布报告指，去年11月中行跨境人民币指数（CRI）小幅下降至261点，刷新去年4月以来最低水平，但跌幅较上月收窄。人民币跨境收支仍保持净流出。

报告指出，去年11月全国办理经常项下和直接投资项下跨境人民币结算金额7,577亿元。其中经常项下跨境人民币结算5,358亿元，同比下降3.8%，环比上升22.8%；直接投资项下跨境人民币结算2,219亿元，同比增长106%，环比增长32.5%。

报告亦显示，去年11月全月人民币净流出额1,390亿元，较上月有所扩大。不过，11月人民币在全球支付结算中的使用份额由降转升至2.28%，保持全球第五大支付货币地位。

报告并称，境外主体对人民币保持较高关注。人民币加入SDR有助于提振境外主权机构的人民币需求。中国银行协助加拿大大不列颠哥伦比亚省注册首笔境外政府机构熊猫债券，韩国政府发行熊猫债，对扩大人民币在境外的使用将产生积极的示范效应。（完）

报告全文详见中国银行官网：here

(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)

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