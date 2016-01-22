去年11月跨境人民币指数小幅下降 人民币净流出额扩大--中行

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京1月22日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行(601988.SS)最新发布报告指，去年11月中行跨境人民币指数（CRI）小幅下降至261点，刷新去年4月以来最低水平，但跌幅较上月收窄。人民币跨境收支仍保持净流出。
报告指出，去年11月全国办理经常项下和直接投资项下跨境人民币结算金额7,577亿元。其中经常项下跨境人民币结算5,358亿元，同比下降3.8%，环比上升22.8%；直接投资项下跨境人民币结算2,219亿元，同比增长106%，环比增长32.5%。
报告亦显示，去年11月全月人民币净流出额1,390亿元，较上月有所扩大。不过，11月人民币在全球支付结算中的使用份额由降转升至2.28%，保持全球第五大支付货币地位。
报告并称，境外主体对人民币保持较高关注。人民币加入SDR有助于提振境外主权机构的人民币需求。中国银行协助加拿大大不列颠哥伦比亚省注册首笔境外政府机构熊猫债券，韩国政府发行熊猫债，对扩大人民币在境外的使用将产生积极的示范效应。（完）
报告全文详见中国银行官网：here
(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)