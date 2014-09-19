综述：人民币隔夜拆息创新高 短期难回落或致银行加息抢存

记者 赵红梅

路透香港9月19日 - 季结在即，加上沪港通“如箭在弦”等因素催化，离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)隔夜周五一度被拉至历史新高至7.09%。业界认为，拆息持续高位反应香港离岸人民币资金趋于紧张，料9月底短息上升压力仍大，近日可见会有银行上调人民币存息等举措。

在反映市场实际需求的拆借市场，经纪商报价的离岸人民币银行间同业拆息CNHDEPO=BRKR中隔夜品种CNHOND=BRKR报6.00%/7.00%，较昨日5.0%走高，创2011年7月以来新高；CNH HIBORCNHHIBOR=隔夜利率定盘价为7.0889%，亦为2010年以来最高，其上日报5.5011%，而周三还在3.5%的水平。

欲浏览香港今年银行同业拆息隔夜利率，请点选（link.reuters.com/kux82w）

渣打银行高级利率策略师刘洁认为，周五的CNH HIBOR上冲高位略有特殊，因有周末因素，但近日短息飙升，主因沪港通即将开闸刺激离岸人民币需求、人民币回流渠道增多、CNH与CNY即期市场利差增大导致企业套利盘增多等原因所致。

她认为，9月底直到沪港通开通之际，离岸人民币短息仍会保持较高水平，年初1-2%的利率已很难觅见，料会维持4%左右相对高位。9月离岸人民币存息已有上升势头，有个别银行已吊高人民币存款息率去抢存，但在境内货币市场近期宽松背景下，离岸人民币利率3.5%是个门槛。

亦有中资行香港分行高管表示，9月季末，离岸人民币流动性紧张还因境内银行抢时点存款，而香港分支机构则帮着外保内贷赚息差等原因所致，而在“十一”假期前，为沪港通等部署备用资金，亦令短期拆息抽高。

离岸远期外汇市场CNHFWD=上，一年期美元远汇升水扩大至1,397/1,427点，盘中最高上冲至1,410，这是去年6月境内银行间“钱荒”蔓延至离岸人民币利率市场以来高位。

一位外资行交易员表示，CNH与境内即期的价差本周一度扩大至200个点子以上，这在近两年来盘中罕见，并一反离岸较境内存在溢价常态，一些企业利用时机进行套利交易，回流人民币亦促成离岸紧张。

今年一季度以来，香港银行对人民币存款竞争相当激烈，而资金涌港和内地银根渐宽让三季度以来抢夺之势已有所缓和，甚至已有两家银行选择下调定存息，然受沪港通、季度结算等刺激，本月中旬开始有回升迹象，亦有银行开始掉头上调定息存款。

近日加定存息的银行中，交通银行香港分行就将特选客户的人民币6个月、12月定存分别报3.38%、3.39%及3.38%。经路透初步统计，截至9月初，香港有14家银行人民币定期年存款利息在3%以上。上海商业银行亦称，若短息续紧，该行或于下周一将3个月以下的存息加0.1%。

为迎接十月“沪港通”，香港金管局总裁陈德霖周一表示，金管局将推出包括向银行提供100亿元额度的人民币日间流动资金回购安排等措施，及委任5-6家活跃在离岸人民币市场的商业银行，增强离岸人民币流动性。

业内人士认为，市场还待香港金管局提出的这两招管理离岸人民币流动性的措施出台，料届时能舒缓资金紧张压力，期内不排除个别银行会加息争夺离岸人民币存款。（完）

欲浏览香港人民币存款变化，请点选(link.reuters.com/duq72w)

以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 67187.1 204

2. 渣打 45073.5 143

3. 星展 22593.7 63

4. 法巴 19929.6 67

5. 中国银行 15096.2 32

**本周市场动态**

--为迎接十月“沪港通”，香港金管局总裁陈德霖周一表示，有关香港居民日兑2万元人民币限额放宽，将争取在沪港通之前会有安排落实，金管局将推出包括向银行提供100亿元额度的日间流动资金回购安排等措施，增强离岸人民币流动性。

--中国驻英国大使馆官员称，英国有意向发行以人民币计价的英国国债，发行国债的收入将作为英国政府外汇储备。这意味着英国将成为首个发行人民币国债的外国政府，人民币也将首次纳入该国外汇储备。

--中国央行称，与斯里兰卡中央银行签署规模为100亿元人民币/2,250亿卢比的双边本币互换协议，互换协议有效期三年，经双方同意可以展期。

--中国央行本周分别授权中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)卢森堡分行担任卢森堡人民币业务清算行、授权中国银行(601988.SS)3988.SS巴黎分行担任巴黎人民币业务清算行。

--法国巴黎银行(BNPP.PA)旗下的资产管理业务--法国巴黎投资周一已获中国证监会发放的人民币合格境外机构投资者（RQFII）资格，率先成为法国及欧元区内首家获证监会发放RQFII资格的机构之一。

--香港交易所(0388.HK)行政总裁李小加将来台湾拜访证交所、柜卖中心等证券监管单位，或将寻求双方在离岸人民币业务的合作。

--以资产计全球最大银行--中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)表示，该行新加坡分行三种年期离岸人民币债已定价完毕，发行总额为40亿人民币，该次发行金额创造了迄今为止“狮城债”的单笔发行记录。

(审校 曾祥进)

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