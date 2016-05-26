人民币4月退居第六大支付货币 在印度使用率上升--SWIFT

路透香港5月26日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，按照交易额计算，4月份人民币在国际支付货币的排名降至第六位，占据1.82%的市场份额。

人民币在去年8月份跃居第四位，但随后上升势头逐渐消退，原因是波动的汇率水平以及中国疲弱的经济状况，抑制了外国投资者使用或持有该货币的兴趣。

排名在人民币之前的货币是美元、欧元、英镑、日圆和加元。

SWIFT称，整体而言，4月人民币支付总额较前月下降7.73%，同期所有货币支付总额下降4.6%。

SWIFT数据还显示，印度采用人民币支付中国内地及香港款项的数量上升，但该国的人民币使用率在亚洲国家中仍属偏低，在全球范围内排第38名。

4月份，印度和中国内地/香港之间所有支付交易中有3.8%采用了人民币，两年前仅为0.2%。人民币是印度和中国内地/香港之间的第四大支付货币。(完)