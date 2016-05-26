人民币4月退居第六大支付货币 在印度使用率上升--SWIFT

专家称中国财政赤字率在安全范围 关注部分地方政府债务风险
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。
路透香港5月26日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，按照交易额计算，4月份人民币在国际支付货币的排名降至第六位，占据1.82%的市场份额。
人民币在去年8月份跃居第四位，但随后上升势头逐渐消退，原因是波动的汇率水平以及中国疲弱的经济状况，抑制了外国投资者使用或持有该货币的兴趣。
排名在人民币之前的货币是美元、欧元、英镑、日圆和加元。
SWIFT称，整体而言，4月人民币支付总额较前月下降7.73%，同期所有货币支付总额下降4.6%。
SWIFT数据还显示，印度采用人民币支付中国内地及香港款项的数量上升，但该国的人民币使用率在亚洲国家中仍属偏低，在全球范围内排第38名。
4月份，印度和中国内地/香港之间所有支付交易中有3.8%采用了人民币，两年前仅为0.2%。人民币是印度和中国内地/香港之间的第四大支付货币。(完)
(编译 刘秀红；审校 徐文焰)
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。
路透北京1月17日 - 针对洛阳奥吉特菌业公司是否因所迁往的兰考县脱贫而不再享受IPO（首次公开发行）扶持政策，中国证券报周二援引证监会有关部门人称，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。
路透上海1月17日 - 近期受市场高度关注的乐视网在上周末公布引入战略投资者融创中国后，周一晚公告更多细节，乐视网大股东贾跃亭获得的股份转让款中，有30亿元人民币将优先用于解除股份质押。这将令市场对贾跃亭质押股票跌破平仓线的担忧得到很大程度缓解。