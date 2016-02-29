相信人民币汇率会由更多受短期预期影响向基本面回归--中国央行副行长

路透上海2月29日 - 针对外界对人民币汇率及外汇储备的疑虑，中国人民银行副行长易纲回应称，对人民币的基本面有充分信心，相信人民币汇率会由更多地受短期预期影响向基本面回归。

在央行网站刊登的热点问题问答中，他还指出，近阶段中国外汇储备下降的主要原因是居民增持外汇资产和减少外汇负债，这个过程是有限度的，资本外流的速度会逐渐降下来。

“目前人民币汇率受到了一些短期投机力量的影响，我们对人民币的基本面有充分信心，相信人民币汇率会由更多地受短期预期影响向基本面回归。在这方面，我们有的是耐心。”他说。

他表示，尽管人民币汇率的灵活性有所提高，出现了一些波动，但其波动幅度相比其他货币仍然要低得多，不仅低于发达经济体货币，更要远低于大多数新兴市场经济体货币，所以，不应对人民币汇率的波动产生过度反应。

基于去年12月和今年1月外汇储备下降较快，有人担忧中国外汇储备将很快降至一个较低水平。易纲评论称，这种推算不一定合理。首先，近期外汇储备的下降有很大比例是外汇资金从官方向企业和个人的转移，是中国企业和居民增加了外汇资产和减少了外汇负债，结果就是藏汇于民，这是央行希望看到的情况。但这个过程是有限度的，资本外流的速度会逐渐降下来。

另一方面，中国每年仍有很高的贸易顺差和外商直接投资进项，资本流入速度仍然较快。

中国的外汇储备去年12月和今年1月分别下降1,079.22亿美元和994.69亿美元，其中去年12月下降额创下历史纪录。

对于近期资本外流情况的判断，中国央行行长周小川上周五在媒体会上回应称，如果对中国经济增长和结构改革信心改善，资本外流将会逐渐回归理性；资本流动多数情况是正常的，去年外汇储备下降过快有多重因素，但国家对外支付能力不值得担心。（完）