焦点：若离岸人民币大幅挫跌 中国央行准备出手干预--消息人士

图为中国人民银行总行大楼外的中国国旗。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透北京12月15日 - 参与政策讨论的知情人士称，中国央行保持警惕，提防人民币在离岸市场受到突然攻击，一旦离岸与在岸汇率差距失稳，央行时刻准备出手干预。

政策知情人士表示，虽然中国央行希望避免人民币大幅贬值，但能接受人民币兑美元进一步走软，特别是美国联邦储备委员会(美联储/FED)料将在周三采取2006年来的首次升息行动。

“美联储升息可能会给人民币带来很大压力...所以允许人民币温和贬值以帮助释放那些压力是件好事，”某顶级政府智库的资深分析师表示。

但他说，央行要面对汇率再次突然下挫的风险。中国央行8月为增强人民币汇率中间价的市场化程度，安排人民币一次性贬值近2%。

“人民币大幅贬值不是中国人民银行所乐见的...如果出现这种情况，中国人民银行将干预...因为人民币大幅下挫可能引发资本外流和金融风险。”

“政府仍有管理人民币汇率的多种工具，”另一位担任决策者顾问的颇具影响力的经济学家说，“央行仍可能在在岸和离岸市场进行干预，以避免人民币汇率大幅波动。”

中国人民银行网站上周五晚间刊登新闻稿，中国已经开始发布人民币兑一篮子货币汇率，意在让投资人不要只专注于人民币兑美元的汇率波动。

“我们应当利用人民币汇率指数，来展示人民币兑大多数货币升值，尽管兑美元贬值，”中国商务部的一位政策内部人士称。

“我们应找到人民币兑美元、欧元和日圆的均衡汇率，”他补充说。

**留心人民币在岸和离岸汇差**

人民币在离岸市场贬值(仅本月就累计贬值2%)逐渐带来以下问题，即人民币在岸和离岸汇差的扩大。中国的资本管控使得在岸人民币汇价部分避免了市场力量的影响。

“这种汇差不可持续，”上述知情人士称，因为这有可能导致更多的资本流出，贸易公司为了获得更有利的汇价会在离岸市场出售美元。

在中国经济增速处于25年最低水平的环境下，汇差扩大或助长资本外流的不利倾向，而不是帮助人民币跟上美元上涨的步伐，因为美元升至会吸引资金流出增长缓慢的经济体。

不断扩大的汇差还有可能打乱企业的方寸，例如大宗商品进口的贸易融资，就曾受惠于离岸市场的套利。据两名资深石油交易员称，如今鉴于可能出现的汇率损失，这一活动正在减少。

“我认为中国央行依然在观察情况，该行希望离岸人民币汇价能够更加接近在岸水平，如果这种巨大差距不变，我们不排除进行新一轮干预的可能性，”上述知情人士称。

在岸与离岸人民币汇率差也让中国当局头痛不已，而国际货币基金组织(IMF)决定将人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子还不到一个月。

在IMF的决定之前，中国央行曾对离岸人民币进行干预，将两者之间的差距降到最小。

“如果在岸-离岸人民币价差过大，将使得加入SDR货币篮子后的中国信誉受损；这等于有两种货币，”新加坡德国商业银行分析师Zhou Hao表示。

这将会授人以柄，特别是美国批评人士将获得更多口实。美国一向批评中国藉着压低人民币，为出口商提供支持。

智库与商务部消息人士预估，人民币兑美元明年至少将再贬值3%，甚至可能高达6%，也难怪中国有意将市场关注点从人民币兑美元汇率，转移至其新的货币指数。

“这可能有助于避免货币战，”商务部消息人士说。(完)