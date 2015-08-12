中国央行：当前不存在人民币汇率持续贬值基础 中间价变动将趋合理平稳

路透北京8月12日 - 中国央行周三表示，从国际国内经济金融形势看，当前不存在人民币汇率持续贬值的基础，短暂的磨合期过后，外汇市场日内的汇率波动以及由此带来的人民币汇率中间价的变动将会逐渐趋向合理平稳。

8月12日人民币兑美元汇率中间价与8月11日中间价变动接近1.6%（贬值方向），人民币兑美元即期周三开盘则报6.4300元，较前日收盘跌1.66%，刷新四年低点。

央行网站刊登答记者问称，在有管理的浮动汇率制度下，人民币汇率中间价的波动是正常的，不仅是中间价市场化程度提高的体现，也是市场供求在汇率形成中决定性作用的反映。

央行表示，完善人民币汇率中间价报价后，做市商报价和进行市场交易试探并寻求外汇市场供求均衡点的过程都需要一定的时间，这些都有可能会临时性加大人民币汇率中间价的波动。短暂的磨合期过后会逐渐趋向合理平稳。

央行指出，此次调整做市商报价，使中间价形成更加参考外汇市场总体供求关系，从机制上防止中间价与市场汇率持续大幅偏离，提高了中间价报价的合理性。

“未来人民币汇率中间价将主要参考市场均衡汇率形成，同时继续发挥基准汇率指导市场汇率的作用，进一步理顺两者之间的关系。”央行称。

央行并表示，从国际国内经济金融形势看，当前不存在人民币汇率持续贬值的基础。

具体原因是，中国经济增速相对较高，经常项目长期保持顺差；近年来人民币国际化和金融市场对外开放进程加快，境外主体在贸易投资和资产配置等方面对人民币的需求逐渐增加；市场预期美联储加息导致美元在较长一段时间走强，市场对此已在消化之中；且中国外汇储备充裕，财政状况良好，金融体系稳健，为人民币汇率保持稳定提供了有力支撑。

“未来，人民银行将进一步完善人民币汇率市场化形成机制，维护汇率的正常浮动，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。”央行表示。

中国央行周二宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性，并一次性贬值近2%。央行新闻发言人明确表示，将密切监测市场，稳定市场预期，确保人民币汇率中间价形成方式的有序完善。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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