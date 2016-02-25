人民币汇率稳定非常重要 汇率将更加灵活和市场化--易纲（更新版）

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路透上海2月25日 - 中国人民银行副行长易纲周四表示，人民币汇率稳定非常重要，但未来汇率亦将更加灵活，更加由市场化来主导；人民币汇率将继续参考一篮子货币而不仅是美元。央行还将更便利地促进以市场为主导的人民币国际化。

他在出席国际金融协会G20峰会时并指出，人民币兑美元汇率波动率较之前会上升。制定独立汇率政策时，央行会参考CFETS（外汇交易中心人民币汇率指数）, BIS（国际清算银行）, SDR（特别提款权）三个一篮子货币，但并不是唯一标准。

“让我们的汇率更加地灵活，更加由市场化主导。”他说，汇率稳定是非常重要的，希望让汇率稳定一些，同时需要灵活性。

易纲还指出，亚洲是全球增长的重要贡献者，中国在促进贸易和投资上取得了很多进展。未来中国将在改革和稳定之间保持微妙的平衡。

他并指出，中国经济已经进入新阶段，消费驱动型经济中服务要素占比正在提高，服务业已经占据GDP的50%以上，一二线城市出现消费繁荣，未来消费对于经济将做出更大贡献。

易纲同时表示，在进出口方面，从数量看，中国进口数量还是在增长，只是因为价格波动原因，看上去会有一些减少。在可以预见的未来，国内需求仍非常强劲，原油需求及进口还是会继续增长，大宗商品的需求也会非常强劲。

中国央行行长周小川日前表示，当前中国国际收支状况良好，国际竞争力仍很强，跨境资本流动处于正常区间，人民币汇率对一篮子货币保持了基本稳定，还有所升值，不存在持续贬值的基础。（完）