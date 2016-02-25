人民币汇率稳定非常重要 汇率将更加灵活和市场化--易纲（更新版）

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
(新增更多细节和背景)
路透上海2月25日 - 中国人民银行副行长易纲周四表示，人民币汇率稳定非常重要，但未来汇率亦将更加灵活，更加由市场化来主导；人民币汇率将继续参考一篮子货币而不仅是美元。央行还将更便利地促进以市场为主导的人民币国际化。
他在出席国际金融协会G20峰会时并指出，人民币兑美元汇率波动率较之前会上升。制定独立汇率政策时，央行会参考CFETS（外汇交易中心人民币汇率指数）, BIS（国际清算银行）, SDR（特别提款权）三个一篮子货币，但并不是唯一标准。
“让我们的汇率更加地灵活，更加由市场化主导。”他说，汇率稳定是非常重要的，希望让汇率稳定一些，同时需要灵活性。
易纲还指出，亚洲是全球增长的重要贡献者，中国在促进贸易和投资上取得了很多进展。未来中国将在改革和稳定之间保持微妙的平衡。
他并指出，中国经济已经进入新阶段，消费驱动型经济中服务要素占比正在提高，服务业已经占据GDP的50%以上，一二线城市出现消费繁荣，未来消费对于经济将做出更大贡献。
易纲同时表示，在进出口方面，从数量看，中国进口数量还是在增长，只是因为价格波动原因，看上去会有一些减少。在可以预见的未来，国内需求仍非常强劲，原油需求及进口还是会继续增长，大宗商品的需求也会非常强劲。
中国央行行长周小川日前表示，当前中国国际收支状况良好，国际竞争力仍很强，跨境资本流动处于正常区间，人民币汇率对一篮子货币保持了基本稳定，还有所升值，不存在持续贬值的基础。（完）
(发稿 张金栋; 审校 张喜良/林高丽)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)