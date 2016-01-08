人民币贬值反映出中国经济的不确定性--菲律宾央行官员

路透马尼拉1月8日 - 菲律宾央行副总裁Diwa Guinigundo周五称，人民币贬值反映出围绕世界第二大经济体中国的不确定性，不应将其视为北京方面企图借此提振出口。

菲律宾央行副总裁Diwa Guinigundo通过手机信息对路透称，该国在密切关注中国形势的发展，因为可能出现溢出效应。

“加强中国出口实力，可能无法很好地解释人民币走势，因为这并不完全符合中国宣布的政策调整，即从投资和出口导向型增长向内需带动增长转型，而且也不符合公布的中国外储下降趋势，”Guinigundo称。

中国是菲律宾最大的贸易伙伴国。(完)