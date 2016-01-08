人民币贬值反映出中国经济的不确定性--菲律宾央行官员

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透马尼拉1月8日 - 菲律宾央行副总裁Diwa Guinigundo周五称，人民币贬值反映出围绕世界第二大经济体中国的不确定性，不应将其视为北京方面企图借此提振出口。
菲律宾央行副总裁Diwa Guinigundo通过手机信息对路透称，该国在密切关注中国形势的发展，因为可能出现溢出效应。
“加强中国出口实力，可能无法很好地解释人民币走势，因为这并不完全符合中国宣布的政策调整，即从投资和出口导向型增长向内需带动增长转型，而且也不符合公布的中国外储下降趋势，”Guinigundo称。
中国是菲律宾最大的贸易伙伴国。(完)
(编译 孙国玉/王丽鑫；审校 张涛/李爽)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)