今年人民币对一篮子货币会基本稳定 货币政策维持稳健--易纲

上海出台地方国企混改员工持股试点方案 首批选5-10家企业
路透上海1月19日 - 中国上海市国有资产监管管理委员会等周三发布“地方国有控股混合所有制企业员工持股首批试点工作实施方案”，方案提出，上海市将遴选5-10家企业开展首批试点；试点企业需满足主业应处充分竞争行业、非公有资本股东持股不低于10%等条件。
路透北京3月3日 - 中国央行副行长易纲周四表示，今年人民币汇率会保持对一篮子货币的基本稳定，而且中国还是会维持稳健的货币政策。
他是在全国政协会议开幕前夕对路透记者做出上述表示。
全国政协会议定于周四本地时间1500开幕，全国人大会议则将于3月5日（周六）开幕，届时公布的政府工作报告将披露2016年主要经济社会发展预期目标。（完）
(发稿 侯向明/李文科；撰写 乔艳红; 审校 黄凯)
路透上海1月19日 - 中国上海市国有资产监管管理委员会等周三发布“地方国有控股混合所有制企业员工持股首批试点工作实施方案”，方案提出，上海市将遴选5-10家企业开展首批试点；试点企业需满足主业应处充分竞争行业、非公有资本股东持股不低于10%等条件。
路透上海1月19日 - 据深圳证交所网站，创业板龙头股乐视网周四临时停牌，因公共传媒出现有关乐视网的信息，或会影响公司股价，公司将通过指定媒体刊登澄清公告。
路透上海1月19日 - 中国股市沪综指周三收涨0.14%。沪深证交所融资融券余额当日减少31.9亿元人民币，连续第七日下跌；两市两融余额为8,980.5亿元，续创三个月新低。