版本:
中国
中国财经 | 2016年 3月 3日 星期四 15:18 BJT

今年人民币对一篮子货币会基本稳定 货币政策维持稳健--易纲

路透北京3月3日 - 中国央行副行长易纲周四表示，今年人民币汇率会保持对一篮子货币的基本稳定，而且中国还是会维持稳健的货币政策。

他是在全国政协会议开幕前夕对路透记者做出上述表示。

全国政协会议定于周四本地时间1500开幕，全国人大会议则将于3月5日（周六）开幕，届时公布的政府工作报告将披露2016年主要经济社会发展预期目标。（完）

(发稿 侯向明/李文科；撰写 乔艳红; 审校 黄凯)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐