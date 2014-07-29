中国多项新政开始推动人民币在岸与离岸市场趋同--德银

路透北京7月29日 - 投资银行--德意志银行最新研究报告指出，中国近期出台多项与人民币跨境流动自由化和提高人民币汇率灵活性相关政策，这些新政已开始推动人民币在岸与离岸市场的趋同，但流动性短缺可能在短期之内牵制趋同之势。

报告指出，中国二季度GDP数据佐证了经济正逐步复苏，同时6月PMI数据显示这一复苏可能将延续至三季度。基于三季度财政支出的提速、定向货币宽松举措、外部需求及潜在的补库存，德银预计此复苏趋势将能持续。

“随着经济复苏迹象的明确，人民币或将再度出现小幅升值。”报告称。

而考虑到三季度的供给风险会对市场情绪构成压力，政府债券市场应呈中性态势。虽然三季度将可能新发信用违约事件，但是德银预期中国将继续有序管控债务违约事件。

在投资级债券方面，德意志银行认为，国资委国企改革的试点项目方向正确，但其对于信用市场所产生的影响则需根据个体情况具体分析。而6月房地产销售复苏有加速迹象，并伴随着销售价格的降低。

中国年初设定的今年经济增长目标为7.5%左右，受工业和投资增速回升带动，中国二季度经济增速小幅反弹并站上7.5%。（完）

(发稿 李文科; 审校 张喜良)

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