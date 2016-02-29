焦点：人民币纳入IMF货币篮子后央行启动夜盘 但哈欠多、交易少

路透上海2月28日 - 在瞬息万变、风险较高的外汇市场，每天成交额达数万亿美元，但夜间的人民币交易市场却颇为淡静，交易员还能打个盹，尽管中国在努力使人民币跻身全球主要货币行列。

中国人民银行(PBOC)1月决定将人民币交易时间延长至夜间11:30，以便于能够覆盖欧洲交易时段，此前国际货币基金组织(IMF)决定将人民币纳入纳入特别提款权(SDR)基准货币篮子，这是人民币国际化的重要一步。

但人民币盘后的交易兴趣与其新的地位相差甚远。

“有时候非常无聊和孤单，”一家银行的夜间交易员表示。

他说他一边留意着很少的下单，但多数时间靠看网上视频解闷。

其他接受路透采访的夜班交易员表示，他们最后三个小时处理了大约五个单子，这使得一些银行晚上根本不安排人值班。

“一个关键问题是缺乏公司需求，”一家大型欧资银行驻上海的交易员表示。“没有几家公司觉得必须紧跟全球市场动向。”

交易员表示，由于中国资本管制和央行努力抑制汇率波动，该国国内市场几乎不存在投机活动。

一家中资商业银行驻上海的交易员称，一些国有银行代表央行在夜盘交易，以维持人民币汇率稳定。

“每一次夜盘汇率眼看要失去控制的时候，你都能嗅出国有银行代表央行干预市场的味道，”他说。

交易员表示，无论离岸人民币市场CNH=D3走势如何，人民币兑美元夜盘汇率都鲜少偏离当地时间16:30水准50个跳动点以上。

他们还说，人民币兑日圆和欧元等其他货币的夜盘交易基本可以忽略不计。

**扩大外资准入，但未能刺激积极交易**

相对稳定的汇率意谓着许多企业在夜盘不必大费周章地为其外汇部位进行对冲，因为汇率倾向于持稳。

“市场与下午4:30收盘时的情况差不多，”另一家欧系银行交易员表示。并称，其所属银行近来决定夜盘交易员在晚上9:30结束工作。

中国市场欠缺海外投资者，尽管北京当局努力扩大了外资准入--此举在一定程度上是为了证明人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子的合法性，让IMF满意。

中国央行11月曾表示，首批境外央行类机构在中国外汇交易中心完成备案，正式进入中国银行间外汇市场，这有利于稳步推动中国外汇市场对外开放。

“目前这只是初步尝试达到IMF的标准，”另一家位于上海的中国商业银行交易员表示。

“我们必须观望政府后续是否有更多鼓励市场参与的政策出台，像是引进经纪商和散户以鼓励市场竞争。”

第三家欧系银行交易员表示，“我认为当最新的SDR货币篮子在今年稍晚生效时，夜盘交易才可能变得活络起来，而且还要伴随着更多的改革才行。”

人民币夜盘收盘和正式收盘价差图表：tmsnrt.rs/21pNh8C

(完)