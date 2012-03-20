人民币汇率形成机制较汇价更受关注--OECD秘书长

路透北京3月20日电---中国政府官员近期言论频频暗示人民币汇率可能接近"均衡"水平.经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚周二在接受路透专访时称,较之人民币汇率本身,其形成机制目前更受人关注.这或许是汇率接近均衡的一个新讯号.

当被问及人民币汇率是否接近均衡时,葛利亚对路透表示,"重点已经不在人民币汇价上."

"问题不在於确定一个具体'合理'的水准,而在於每天决定汇价的机制,"他说.

葛利亚认为,对人民币汇率的评论已不再像前两年那样,仅局限於汇价本身.贸易、知识产权、投资机制以及外商如何参与公共和私营部门的竞标等,成为更受关注的问题.

他同时表示,合适的汇率机制对中国这样的贸易大国来说也至关重要.

"如果中国往更自由浮动、可兑换的汇率机制上发展,那麽因汇率而造成的贸易扭曲和摩擦也会越来越少."

此前,中国国家总理温家宝和央行行长周小川都曾表示,中国将继续加大汇改的力度,特别是较大幅度地实行双向波动.人民币汇率"相对接近其均衡水平".

鉴於近期人民币中间价波动较此前更为明显,加之官方频释的扩大人民币波动言论,市场对汇价可能随时宣布扩大波幅的接受度渐强.中国外汇交易中心人民币兑美元即期周二早盘在连升的中间价引领下一度走强,但持续的购汇盘仍令其升势承压,收盘连续第二日小跌.

路透调查显示,预计人民币兑美元汇率年底前将持续走坚,较目前水平还将升值约2.8%;多数分析师并预计人民币汇率弹性将於年内加大,波动区间限制将较目前的0.5%倍增到约1%的水平.(完)

--发稿 宿泱韫/Nick Edwards;审校 乔艳红

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