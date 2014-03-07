调查：今年人民币料将继续温和升值

* 尽管近期走低，但市场对人民币汇率的预估几无变动

* 中国人行可能主导了人民币走贬，以打击投机客

* 人民币料将在资本流入推动下小幅升值

路透3月7日 -路透调查显示，尽管中国央行近期采取措施打压本币以打击投机客，但人民币今年预计仍将小幅升值，因外资持续流入。

过去一周进行的外汇策略师调查显示，人民币兑美元三个月后将在6.07，六个月后在6.03，一年后报5.98，较周四收盘位约6.12高出2.3%。

同2月调查相比，此次结果变动不大，尽管人民币上周下跌0.9%，为历史最高单周降幅，且2月创下最高单月跌幅1.4%。

不过央行周四设定的人民币兑美元中间价略微上升，表明官方希望让汇率稳定。

“央行的计划(是)向资本账户逐步开放，在这个过程中，我们认为人民币将会倾向于升值。”Julius Baer外汇研究部主管David Kohl说。

尽管如此，路透调查显示分析师普遍认同美元今年将处于升势，因美国经济增长加速且美联储撤出购债举措。

中国政府致力于调整经济发展模式向拉动消费者支出转型，而不再是过度依赖向其他国家出口廉价商品。

在周三的政府工作报告中，李克强总理表示，今年中国经济增长目标为7.5%，与去年持平。

最近路透调查对今年经济增速的预估中值为7.4%。

分析师指出，中国经济仍在吸引海量资本流入经常账户和资本账户，这意味着人民币有逐步升值潜力。

**印度卢比前景较不明朗**

然而印度则是另一种情况，由于4月的全国选举在即，印度要吸引外资面临重重阻力。

反对党人民党可能赢得议会最多席次，但其将需从较小的地区政党获得多少支持才能组成联合政府，则不确定。那可能让投资者不安，因地区性政党常以地方议题做为政策交换条件。

因此印度卢比兑美元料走贬，一个月后料在接近周四收盘的62.00价位附近交投，六个月后逐渐贬至63.25，一年后来到63.60，那较当前水准贬值幅度约略逾4%。

“影响(卢比)的最大因素将是选举结果。如果选举能产生清楚的决定性结果，预计卢比将可出现大幅涨势。”ING VysyaBank分析师Upasna Bhardwaj称(完)

(编译 洪曦/石冠兰/张若琪 审校 徐文焰/李婷仪/于春红)

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