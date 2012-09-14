人民币受QE3提振收创逾四个月新高

* 人民币收创逾四个月新高

* 日间消化购汇盘阻力

* 下周或在消化QE3中续升,但空间有限

* 下一强阻力位在6.3元处

* 长期人民币趋贬预期未逆转

路透北京9月14日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周五收创逾四个月新高.受美国推出超预期的第三轮量化宽松(QE3)提振,人民币跳空高开,并在盘中消化购汇盘阻力後一路走高.

交易员表示,人民币短期内将视美元指数动向而高位振荡,下周或仍将继续走升,但续升空间料不大,下一强阻力位在6.3元处.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.3145 6.3145 6.3228 6.3317 6.3338 6.3296

市场人士指出,尽管中间价以6.3317来表明央行不太想让人民币大幅升值的态度,但美联储主席的"炮弹"太猛了,全球性的美元流动性泛滥带动非美货币普遍上涨,黄金白银等贵金属价格亦应声上扬.

对於後期结汇盘仍有可能持续释出,华东某外资行交易员称,"最近美元泛滥,存款利率一直在走低,再加上QE3,可能会引发客户的一些结汇,因为存在银行利息低的可怜啊,不过客户的反应可能没有这麽快."

上海某外资行交易员表示,可以说现在这个位置上没有一个统一的方向上的看法,QE3本身的影响有限,预期变成已经确定的信息,之前堵美元贬值的可以获利了结;而与此同时QE3又是一个开放式的政策,不知道後来经济会何时企稳,後期走势还是面临不确定性.

美联储主席贝南克周四承诺,将通过每月购买400亿美元债券,向美国经济注入其需要的所有资金,修复就业市场,直到就业明显改善.之前QE2的规模明确为6,000亿美元.如果失业率下降,美联储可能只会减少QE3的购债规模.

**QE3力度出乎意外之大**

"QE3对人民币的影响应该不会特别大,主要是间接的影响,关键看QE3对美元汇率的影响,如果美元一直下跌的话,人民币可能会有所反弹,但反弹幅度应该有限,仍将维持近期人民币的温和表现势头."招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮表示.

他并称,现在市场对QE3也有消化,只会有短期的影响,不会产生趋势性的影响.短的话一周,长的话也就一个月,一个月之後一般就会被消化掉,目前人民币相对弱势的趋势判断不会改变.

香港某外资行交易员称,市场对QE3的预期已久,在人民币近期升值中也有所消化.不过QE3的力度出乎市场意料,"这是我所见过的FED最大的一个承诺,市场可能还要再消化消化才会继续上升."

该交易员并提及,听闻有黄金/人民币买盘,投资者押注避险资产,这一定程度上也抑制了人民币早盘上涨势头.

上海某外资行交易员称,"我们这今天贵金属结汇挺多的,可能是黄金有一些逢高卖出,获利了结.当最近黄金市场比较活跃,也有客户会看涨买入黄金."

东京汇市美元兑一篮子主要货币周五触及四个月低位,扩大此前因FED出台QE3出现的跌势.欧元兑美元在电子交易平台(EBS)一度高见1.3046美元,为四个月来最高位.

**人民币长期贬值趋势暂难改变**

上述香港交易员还认为,目前人民币的长期贬值趋势并未因QE3逆转.虽然美元走弱会支撑人民币,但要扭转贬值预期必须有国内经济基本面的配合,"只有市场确实看到中国经济数据的改善後,才会改变看法."

他并表示,NDF今日上涨更多与周四中国央行进行28天逆回购有关,在下调存款准备金缺位的情况下,这缓解了市场流动性.

以下为北京时间17:32,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.4007/42 6.4170

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3175/15 6.3340

中国央行公开市场本周时隔近10年重启了28天期逆回购,以助银行平稳度过将至的十一长假资金需求高峰.逆回购操作期限至此从此前的最多两周,拉长至一个月,为央行平滑流动性再添利器.

境内美元人民币一年期掉期升水报1,279点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.4424元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然; 审校 杨淑祯/张喜良

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