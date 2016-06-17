下周一起人民币对南非兰特将在银行间市场直接交易--中国外汇交易中心

路透北京6月17日 - 中国外汇交易中心周五称，经央行授权，自2016年6月20日起银行间外汇市场将开展人民币对南非兰特直接交易，包括即期、远期和掉期询价交易。具备银行间人民币外汇市场会员资格的机构均可开展交易。

刊登在中国货币网的公告称，此举是为促进中国与南非之间的双边贸易和投资，便利人民币和南非兰特在贸易投资结算中的使用，满足经济主体降低汇兑成本的需要。

“开展人民币对南非兰特直接交易，有利于形成人民币对南非兰特直接汇率，降低经济主体汇兑成本，促进人民币与南非兰特在双边贸易和投资中的使用，有利于加强两国金融合作，支持中南之间不断发展的经济金融关系。”中国央行亦刊文对此表示支持。

该公告并称，银行间外汇市场人民币对南非兰特交易实行直接交易做市商制度，直接交易做市商承担相应义务，连续提供人民币对南非兰特直接交易的买、卖双向报价，为市场提供流动性。

中国人民银行授权中国外汇交易中心于每个工作日上午9时15分对外公布当日人民币对南非兰特汇率中间价。人民币对南非兰特汇率中间价的形成方式为：中国外汇交易中心于每日银行间外汇市场开盘前向银行间外汇市场人民币对南非兰特直接交易做市商询价，将直接交易做市商报价平均，得到当日人民币对南非兰特汇率中间价。

银行间即期外汇市场人民币对南非兰特交易价在中国外汇交易中心公布的人民币对南非兰特汇率中间价上下10%的幅度内浮动。银行可对客户挂牌人民币对南非兰特的汇价，其买卖价差自行确定。

中国外汇交易中心对银行间外汇市场人民币对南非兰特直接交易的运行进行管理，并做好技术支持工作。（完）

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