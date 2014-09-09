人民币实际有效汇率将随美元升值而走高 出口面临压力--招行

上海核心区甲级写字楼空置率高企状况将延续至2019年--高力
路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
路透北京9月9日 - 近期中国出口明显改善，净出口成为稳定增长的重要支撑点，但招商银行金融市场部高级分析师刘东亮认为，在现行汇率体系下，美元升值将推高人民币的实际有效汇率，从而令未来出口前景面临压力。
刘东亮表示，可以确定的是，在美元走强的前景下，未来人民币实际有效汇率将出现持续的、大幅度的升值，除非人民币软盯住美元的模式能够脱钩。
“而人民币实际有效汇率的攀升，将会对出口带来明显压力，特别是对美国以外的其他发达经济体影响较大，当前出口高增的局面很快就会受到挑战。”他并称，回顾历史可以发现，人民币实际有效汇率与中国出口呈较强的负相关关系，实际汇率的每一轮升值，都伴随着出口增速的回落。
这种负相关性可能在未来的这一轮美元升值中体现的更为明显，刘东亮认为原因有两点：第一，除美国外，其他经济体的复苏相对偏弱，欧洲刚刚实施了新一轮宽松政策，外需回升的整体基础仍比较脆弱，一旦人民币实际有效汇率升值引发出口商品价格的上调，外需市场就可能出现萎缩。
第二，国内出口部门的成本不断上升，包括原材料、劳动力、财务成本等，出口部门对实际有效汇率的敏感度已经上升到较高水平。
自5月份后，美元步入升值通道，兑主要货币大幅升值，特别是9月份后，美元指数.DXY出现暴涨。该指数已自5月中旬的阶段低点78.9，大幅攀升至84上方，升值幅度达6.8%。
中国海关周一公布，8月出口同比增长9.4%，进口同比下降2.4%。贸易顺差498.3亿美元 ，改写7月创下的473亿美元的单月历史纪录新高。
“迄今为止，无论从日内、周度、月度来观察，人民币兑美元的波动幅度远远小于其他货币兑美元的波幅，这就造成了人民币仍然软盯住美元的事实，即人民币兑非美货币的升贬值方向和幅度，近似于美元兑非美货币的升贬值方向和幅度。”刘东亮说。
他并表示，尽管今年以来人民币日内波幅有所扩大，且央行也希望促成人民币更多的双向波动，但人民币迄今兑美元的波动依然很小，软盯住美元的模式没有发生根本变化，究其可能的原因，一是双向波动时间尚短，市场从稳定到波动加大需要过渡期，二是货币主管当局或许也不乐见汇率的剧烈波动。
受中国贸易顺差再创历史新高提振，人民币兑美元中间价周二高开187个点子，为近三年来最大涨幅。刘东亮称这一信号值得重视，联系8月贸易数据，“可以初步认为，央行至少排除了允许人民币再次贬值的可能，未来人民币兑美元很可能会在升值和横盘间做出选择。”
人民币即期周二盘中创出6.1317元的半年高点，此后逐步回落至6.135元附近，成交价虽收创半年新高，但幅度不及中间价。（完）
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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