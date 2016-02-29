美财长敦促中国继续迈向以市场为主导的汇率政策

路透北京2月28日 - 美国财长雅各布·卢周日表示，中国继续推进以市场为主导的汇率政策、并就政策行动与市场清晰沟通至关重要。

雅各布·卢是在与中国国务院副总理汪洋会面时发表的上述看法。此前他参加了上海的20国集团(G20)财长会议。

“全球经济面临着许多挑战，这令我们进行公开和坦诚的沟通比以往任何时候都更加重要。我们必须继续合作，这对两国都有利，”雅各布·卢表示。

“我们对中国向更侧重消费的经济转型表示欢迎，这里面包括通过财政政策支持家庭需求并采取行动降低行业过剩产能。我们也期待着中国继续推进金融行业改革，这也有利于增强金融稳定性，”他补充道。

“中国继续朝着以市场为主导的更透明汇率政策有序迈进，并与市场就政策行动进行清晰沟通，也至关重要。”

G20领导人周六在结束会议后表示，他们需要将眼光从超低利率和增加发钞上离开，放得更长远一些，以帮助全球经济摆脱低迷状态，同时还要重新专注于结构性改革以激励经济活动。(完)