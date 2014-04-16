3月人民币实际有效汇率环比降2.7%至五个月新低--BIS

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透北京4月16日 -人民币实际有效汇率指数3月明显回落。国际清算银行(BIS)最新公布，当月该指数环比降2.7%至117.45，为连续第二个月下降，并创出去年10月以来新低。
数据并显示，3月人民币名义有效汇率指数为112.64，亦为去年10月以来最低水平，环比下降1.8%。
根据BIS数据，2013年全年人民币实际有效汇率和名义有效汇率分别升值7.9%和7.2%，升幅较2012年的2.2%和1.7%明显提升。
BIS的有效汇率指数是基于2008-2010年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧元、美元和日圆分列前三位。(完)
参看详情，请点选国际清算银行网站 here
(发稿 李然; 审校 张喜良)
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