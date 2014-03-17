人民币扩波幅或施压资产价格 未来数月股市好淡争持--汇丰

中国个别保险机构激进经营难免“翻车” 应回归主业种好“责任田”--新华
路透北京4月14日 - 对于近年来中国保险行业出现的非理性举牌、激进经营等问题，新华社周五刊文称，个别保险机构片面追求规模和利润，严重影响保险业长期健康发展；保险业应回归保险保障主业，种好自己的“责任田”，在行业发展和防范风险之间找到平衡点。
路透香港3月17日 -投行汇丰的报告称，人民币汇价波幅扩大，可能导致资产价格受压，未来数月中国股市或会处于好淡争持格局。
报告指出，自中国央行于2005年启动汇改以来，三度扩大人民币兑美元汇价波动区间，分别是2007年5月、2012年4月以及本次。而中国股市沪综指.SSEC和MSCI中国.MICN00000PHK于2007年大幅上升，2012年则温和下跌。
该行认为，本次扩大波幅的结果可能像2012年，因宏观因素相近，即是经济增长疲弱、通货紧缩以及货币的波动性。
“当中最大分别是人民币相对两个月前已经贬值2%，而股市同步温和下跌，因此相信部分的货币风险已经得到消化。”该行环球研究中国区证劵策略主管孙瑜在报告中称。
人民币波幅扩大，可能会大幅减缓资本流入速度，令自2013年第四季的行情出现逆转。虽然这给股票和房地产的价格带来压力，不过央行在货币政策上更加自主，采取更多主动性措施以控制基础货币供应，其次是打击套利交易。
汇丰指出，从2012年的经验，防守性行业如公用、电讯和医疗表现不受宏观不确定性和货币波动的因素影响。而该行继续偏好资讯科技、医疗和环保类股份，并相信地产、公用和能源板块将出现投资价值。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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