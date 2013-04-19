目前并非扩大人民币波幅最佳时间--摩根大通

路透上海4月19日 - 尽管近日中国央行高层表态,考虑进一步扩大人民币汇率波动区间，不过国际投行摩根大通(JPM.N)中国首席经济学家朱海斌周五认为，在当前人民币升值预期较强时，并不是中国央行扩大人民币波幅的最佳时间。

他还指出，前几年中国推进四万亿投资期间伴生的“国进民退”效应正显现，近阶段国内企业投资效率在下降，同时企业负债规模过快上升，其背后隐含的金融风险值得关注。

“从市场及宏观面来看，目前不是人民币扩大波幅的好时机。”他指出，在汇率双向波动预期较强的时间，才是进一步扩大波幅的好时点。但是近期人民币汇率持续升值，若是此时宣布扩大波幅，或会令升值预期更加强劲。

中国央行副行长、国家外汇管理局局长易纲周三在华盛顿表示，从市场形势来看，目前适合考虑进一步扩大人民币汇率的波动区间。而瑞银集团发布最新报告称，中国最早可能在本周末宣布扩大人民币兑美元汇率波幅，以在G20峰会期间彰显中国央行对汇率市场化的积极态度。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。

**应关注企业负债增长过快**

对于外界所担忧的中国债务风险，朱海斌认为，确实，国内许多地方政府的还款能力值得怀疑，而且经济下滑或会影响当地税收，或许有一部分债务会出现损失。解决方案可能包括地方政府出售国有资产或中央财政买单。

2011年中国审计署公布的地方债务总额为10.7万亿元人民币.而据摩根大通预计,去年底地方债已增至略超14万亿元.

因忧虑中国信贷高速膨胀及影子银行扩张将损害金融稳定，评级机构惠誉周二将中国的长期本币信用评级从AA-调降至A+。而另一国际评级机构穆迪将中国评级展望从正面调整为稳定,因为中国在提高地方债务透明度和控制信贷增长方面的进展未达预期。

“短期(地方债)不会有大的风险，利息支付不会有大问题，可以展期或以新还旧；中长期而言，以目前中国财政能力，仅仅是地方债务，还是有能力偿还的。”他说。

但他更为关注企业债务，他说，摩根大通估计目前国内企业债务规模是中国国内生产总值(GDP)的110-120%，而国际上的标准是达到GDP的90%即触及红线。纵向来看，中国近几年社会融资规模增速较快，家庭和地方政府的负债增速其实并不快，融资增量主要来自企业层面。

2012年中国社会融资规模为15.8万亿元，较上年增加2.93万亿元。摩根大通预计今年为18万亿元。

他进一步解释称，企业负债规模上升过快，对于企业经营和金融系统而言，都不算是个好消息。建议中国央行坚持中性的货币政策，信贷不能进一步扩张；同时引导非公有制企业扩大投资，提高投资效率。

“企业投资效率不高，它对资金需求会越来越大，这就象日本当年出现危机时。”他说。(完)

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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