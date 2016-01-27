分析：人民币汇率能走稳多久？

2016年1月21日在北京拍到的人民币和美元现钞。 REUTERS/Jason Lee

作者 孙琦子

路透北京1月27日 - 平静的水面下往往是暗潮汹涌。今年初两周人民币超预期波动后，随后是超预期的平稳。人为造成的稳定，波动的压力或只是暂时搁置。监管层成了中国汇市最大的不确定因素。

分析人士认为，春节后人民币维稳的概率也比较大，不过会以小幅双向波动的方式。毕竟在中国，稳定是压倒一切的。另外，年初实需购汇已经告一段落，投机盘也在年初得到教训，节后维稳的成本会有所下降。

“短期还是要维稳的，要稳定国内外的预期。前一段有不少老百姓去换汇，人为造成了一些干扰。如果汇率能稳住，老百姓没必要去换那么多美元，压力就小一些。”民生银行研究院院长黄剑辉表示。

他并认为，中国不应该让某些投机商去剪羊毛。在他看来，比较高明的操作是，别人都觉得人民币会贬值的时候不贬值，别人觉得人民币会升值的时候可以适当松一松，双向浮动。

“汇率是市场主体之间、国家之间的博弈，汇率还是要为国内经济服务的，我们的目的是稳定。汇率波动不见得好，不动就不见得不好，不能只依据教科书决策，过于看重自由浮动。”他并称。

也有分析指出，这样刻意的维稳，一方面大量消耗外储，另一方面有悖于汇市市场化的改革的目标，同时可能成为对套利的刺激。甚至有观点称为打击套利收紧境外人民币流动性，实质上造成人民币国际化的倒退。

去年12月中国外汇储备下降1,080亿美元，为历史最大单月降幅，也是刺激中国交易商和西方投机基金本月稍早狂卖人民币的因素之一。中国外储过去18个月稳步下降至去年12月的3.33万亿美元。

“稳定能持续多久不知道，开年中间价的变化大家不是特别理解，这可能是1月初市场比较动荡的一个重要原因。今后的中间价怎么制定？这需要决策层更清楚地和市场沟通。”招商证券首席宏观分析师谢亚轩称。

一位接近监管层的人士称，中国的外汇储备主要用于平衡国际收支，干预外汇市场，为经济调整赢得时间。

**预期正在发生分化**

为了稳住汇率，央行连连出手。今年1月，央行窗口指导境内机构控制售汇总量，同时对境外金融机构征存准，并控制商业银行资金池业务净流出上限。同时，央行通过SLO、MLF、SLF等工具按需足额提供境内人民币流动性，避免降准的信号刺激人民币。高层亦出面喊话，稳定预期。

汇率持续走稳，开年对人民币一致的贬值预期也在开始分化。两周前机构纷纷调整对人民币的贬值预期，认为其对美元的贬值幅度会更大。而从上周开始，一些稳定预期的分析逐渐出现。而即期市场交易量连日下降，市场恐慌有所缓解。

1月前两周，中金宏观将2016年底美元/人民币汇率由6.50调整为6.87；摩根士丹利将2016年底的预估由6.80修正为6.98，2017年底预估从7.07修正为7.31；高盛将其12个月预估由6.60调整为7.00，2017年底的预估由6.80调至7.30。

“我觉得人民币全年最低值在一二季度，下半年如果外部环境改善的话，人民币可能还升值。”一位券商外汇分析师指出。他认为，尽管短期银行结售汇逆差在增加，不过境外贬值控制住了，人民币项下的流出也控制住了，继续贬值的空间不大。

黄剑辉也认为，不论是从实体经济增长、基准利率还是贸易顺差的角度来看，人民币贬值并没有基础。中国经济下行今年上半年会见底，因为负面因素已经逐渐见底。

他指出，中国的消费还是比较旺，只是供给质量不高。他在浙江、广东等地考察后发现，新经济新业态都欣欣向荣，只是跟房地产相关的经济压力比较大。

“只要实体经济能企稳回升，汇率没有多少贬值压力。而且美国经济是否能支撑其如期加息，也不好说。”他称。

而在一些交易员看来，人民币的贬值压力还在累积。“央行要是不压了，（美元）汇价马上就上去了。”一位股份行交易员称。

“市场的预期会有变化的，也不能对市场求全责备。我猜市场也需要认识和学习的过程，这样大家才能慢慢适应波动性更高的外汇市场。”谢亚轩称，“我的预期还没有调整，不过现在的不确定性确实增加了。”

**该不该贬值？**

在分化的预期下，关于人民币该不该贬值也形成了争论。

中国兴业银行首席经济学家鲁政委月初称，在资本账户开放的情况下，人民币快速贬值是避免过度消耗外汇储备的最有效手段，市场化的汇率有升有贬是常态，市场化加快出现贬值，是此前“别人贬我们扛”所积累的巨大贬值势能的释放。

他表示，2008年危机后，全球主要货币兑美元的最大贬值幅度（剔除危机发生国，比如俄罗斯等）为45%，而人民币仅贬了6%；实际有效汇率的平均贬值幅度为23%，而人民币仅贬了不到2%，势能巨大。

“中国已经站在亚洲金融危机的悬崖边，汇率不加快改革就是死路一条。”他称。

然而在黄剑辉看来，人民币贬值对中国经济而言并不是好事，不仅对刺激出口没有明显作用，还会导致资本外流，并会影响国内货币政策，不利于国内金融市场稳定。

“中国出口的原动力不在于汇率，而是欧美市场的刚需。就像人们上街买衣服，肯定是先有需求，再看品质，最后再考虑价格。如果真的很想要，价格高一点低一点影响都不大。”黄剑辉指出。

他并称，贬值对出口的刺激难以从实证印证。2005年人民币从8.3贬到6.2，出口并没有下降；去年下半年从6.2贬到近6.5，出口反而下降。而日元过去几年贬值三四成，日本贸易依然逆差，实体经济也不见起色。

他认为，如果人民币贬值，会导致资本外流，也会导致国内老百姓疯狂购汇和外储下降，而外储实际对人民币有增信作用。另外，由于中国经济结构是大进大出，人民币贬值会推高进口成本，进而推高物价，进而影响实体经济和货币政策。

私募基金博道投资高级合伙人、股票投资总监史伟称，若人民币汇率存在较大贬值压力，会对中国央行的货币政策有一些扰动，货币宽松程度有可能达不到预期，给股市带来一定的下跌压力。

中国总理李克强近日表示，中国无意通过货币竞争性贬值刺激出口，人民币汇率也不存在持续贬值的基础；中国有能力继续保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

上述接近监管层的人士也表示，人民币汇率将更多参考一篮子货币，有序增加汇率弹性，防范超调影响金融稳定。

**央行的角色何时回归？**

不论人民币后期走势如何，在许多市场人士眼中，央行已经成了人民币汇率波动决定性的影响因素。本该作为“裁判员”的央妈，怎么就成了市场最大的不确定性了呢？

分析人士指出，央行的目标还是市场化方向，因为市场可以最有效的配置资源，发现价格并防止套利。央行的作用应该是建设市场，并当好裁判员，但当前大家都把央行当做了运动员，这是有问题的。

“央行在外汇市场的影响力一直很大，但是他的角色是运动员还是裁判员？按说不该把他当做运动员来看。但事实上大家都把他当运动员。你说市场的判断对吗？很难说。”谢亚轩表示。

在他看来，央行的目标应该是慢慢淡出市场，只有在市场失灵的时候或者市场缺乏外汇流动性的时候才发挥作用。但现在汇市的日内波幅都没充分体现，这究竟是市场建设不够，还是大家已经形成了对央行的依赖？

谢亚轩表示，如果日内波动不足，市场并没有充分发挥作用，那谈升和贬不是都只能看央行了？但是从其他维度来看，结汇率异常低，购汇量异常高，这不就是贬值预期的体现嘛。这是否体现大家对央行政策未来的预期没有把握？“那究竟是央行与市场沟通不够，还是大家对情势的分析判断太过颠倒？”他称。

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周六表示，金融市场需要中国当局在如何管理人民币汇率，尤其是人民币与美元的关系方面提高透明度。她说，市场需要“清晰了解和确定把握”人民币汇率参考一篮子货币的情况，“尤其是参考美元的情况，美元一直就是参考对象。”

中金公司周一发布研报指出，随着中国央行不断出手干预外汇市场和打击跨境套利，人民币对美元逐渐企稳，但稳增长才是当务之急，汇率政策不应成为新的主要风险因素，汇率稳定后应查漏补缺，防范金融风险。 (完)