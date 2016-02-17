人民币实际与名义有效汇率1月继续双跌 但跌势放缓--BIS

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海2月17日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，1月人民币实际与名义有效汇率指数均现续降走势，其中实际有效汇率指数跌0.41%至129.62，上月调整后为环比跌0.57%；名义有效汇率指数跌0.82%至124.86，上月调整后为环比下跌1.1%。
中国外汇交易中心(CFETS)此前公布的1月29日人民币汇率指数(CFETS指数)为100.15，较2014年底微升0.15%。根据BIS公布的数据统计，去年人民币实际有效汇率累计涨3.93%，名义有效汇率涨3.66%，数据表明人民币仍是强势货币。
中国央行行长周小川此前表示，保持一篮子汇率的基本稳定，是人民币汇率形成机制的主基调。人民币汇率改革的方向仍旧是：以市场供求为基础，参考一篮子货币，实行有管理的浮动汇率机制。
1月美元指数.DXY上涨0.98%，去年12月则跌1.54%；当月人民币兑欧元EURCNY=CFXS下跌1.21%，上月跌4.44%；人民币兑日圆JPYCNY=CFXS亦跌1%，上月则跌3.39%；而同期人民币兑美元即期CNY=CFXS续跌1.26%，12月为贬值1.47%，人民币中间价CNY=PBOC亦贬0.89%，12月则跌1.5%。
2014年人民币实际和名义有效汇率涨幅均较2013年放缓至6.4%；2013年两者分别升值7.9%和7.2%，较2012年的2.2%和1.7%明显提升。
BIS的有效汇率指数是基于2011-2013年贸易数据权重，并以2010基期。在人民币指数的权重中，欧圆、美元和日圆分列前三位。(完)
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(发稿 张金栋; 审校 张喜良)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)