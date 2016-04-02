人民币3月对一篮子货币汇率基本稳定 中间价形成机制的特征更清晰

路透上海4月1日 - 中国货币网周五发布特约评论员文章称，人民币汇率指数3月份均现小幅贬值，主要与全球经济复苏乏力加上中国2月份贸易数据相对较弱，美元对其他货币贬值，以及近两个月中国CPI同比涨幅回升有关。若考虑物价因素，人民币实际有效汇率仍略有升值。综合看人民币对一篮子货币汇率仍保持基本稳定。

文章并指出，3月份人民币兑美元汇率中间价形成机制的“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”特征更为清晰。这一机制在保持市场预期稳定和人民币对一篮子货币汇率相对稳定的基础上，增强了人民币对美元双边汇率弹性。

所谓“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”是指做市商在上日收盘汇率的基础上，直接加上保持人民币对一篮子货币汇率24小时稳定所要求的人民币对美元双边调整幅度，按此进行中间价报价。

评论员文章指出，人民币汇率指数下跌主要发生在3月中旬，参考BIS货币篮子和SDR货币篮子的人民币汇率指数与CFETS人民币汇率指数走势大体一致。

文章解释称，3月中旬随着市场对美联储加息预期的减弱，美元对其他货币持续走贬，加之受到2月份中国出口增速有所下滑，货物贸易顺差减少，以及CPI同比涨幅持续回升等因素的影响，CFETS人民币汇率指数出现了一波小幅贬值走势，由3月11日的99.03贬至3月18日98.05的月内低点。

3月份人民币对美元双边市场汇率的平均波幅为0.17%，比2月份有所提高，也远高于CFETS人民币汇率指数、参考BIS货币篮子的人民币汇率指数、参考SDR货币篮子的人民币汇率指数0.11%、0.14%和0.11%的平均波幅。

人民币兑美元即期CNY=CFXS周五缩量收升，与中间价同步刷新三个半月高点，周涨幅0.79%。交易员称，今日交投较昨日降逾两成，在接连反弹且接近前期高点后购汇需求回升，部分机构回补头寸也限制人民币反弹空间，需重点关注晚间美国非农就业数据影响对夜盘及后续影响。（完）