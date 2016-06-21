人民币微收贬 叶伦证词陈述及英国公投前维持区间波动

路透上海/北京6月21日 - 中国人民币兑美元即期周二微幅收贬，中间价亦升至近两周高点。交易员称，英国脱欧公投在即，目前留欧预期上升，市场已基本反应，短期汇价料维持6.57-6.6元区间波动。

他们并指出，市场价仍低于中间价近百点，市场仍略偏购汇。稍早波幅狭窄，导致部分机构开始倒量；临近收盘时波幅开始扩大。风险事件释放前，多空双方都不愿主动选择方向，短期料维持整体平衡，在英国公投结果揭晓前关注美联储主席叶伦国会证词。

“昨天购汇购的有点凶了，不少机构吃亏了，今天收敛了些，不敢把市场价推的离中间价太远。”一中资行交易员称。

亦有股份行交易员表示，市场风险情绪正在提升，人民币并非避险方向，因而购汇依然偏多；但人民币有效波动狭窄，主要因为大行在提供美元流动性维稳汇价。自营盘近期思路还是以防范英国脱欧的黑天鹅为主。

中国央行官方微博周二称，为了提高外汇市场双向开放水平，中国央行近日召开会议研究了商业银行有序参与离岸外汇市场的问题。随着外汇市场对外开放的发展，商业银行对境内外外汇市场进一步融合的需求增强。

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周二CFETS人民币汇率指数再跌0.15%至95.4，续刷记录新低；SDR篮子指数微跌至95.19，BIS篮子指数微跌至96.59。

全球汇市方面，英镑兑美元周二创出三周高点，此前民调显示民意转向支持英国留在欧盟，鼓舞英镑上行。

在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格 6.5799 6.5792 -0.01%

中间价 6.5656 6.5708 0.08%

成交额 227.25亿美元 207.44亿美元

日内波动幅度(pips) 105 日低6.584 日高6.5735

今年以来升贬幅度 -1.31%

2005年汇改以来升贬幅度 25.78%

一年期美元/人民币掉期 870

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.5902 6.5905

一年期NDF 6.74 6.7303

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5766；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）