人民币兑美元盘初跌破6.64创五年半新低 因英国脱欧引发避险

路透北京6月27日 - 人民币兑美元盘初跌破6.64关口，为2010年12月末以来的五年半新低，较上日收盘价大跌0.38%。此前英国脱欧超出市场意料，引发全球金融市场动荡以及避险情绪飙涨。今日人民币对美元中间价亦大跌599点，创五年半新低。

中国人民币兑美元CNY=CFXS开盘报6.6360元，上日收盘报价为6.6148元，夜盘终报6.626元。人民币兑美元中间价CNY=PBOC周一报6.6375元，上日为6.5776，因上周五英国脱欧提振避险情绪。

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周一CFETS人民币汇率指数.CFSCNYI为95.29，较上日微升0.01；SDR篮子指数微升至95.92，BIS篮子指数微升至96.75。今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.60%，SDR篮子指数跌2.96%，BIS指数跌4.88%。

中国股市沪综指周一开盘下跌0.5%，因英国脱欧引发上周五海外股市大幅下跌，本地投资者心有疑虑，不过跌幅明显弱于海外股市。

全球汇市方面，英镑周一依然四面楚歌，朝着31年低位回落，投资者对英镑的信心依然十分低迷，英国公投选择退出欧盟引发全球市场震荡。(完)