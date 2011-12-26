人民币兑美元收创汇改来新高

* 人民币兑美元强势上涨,创汇改来新高

* 结汇客盘涌出,带动人民币汇价上涨

* 年底利润锁定,结清头寸等需求令机构卖出美金

* 目前千分之五的汇率波动限制够用

路透上海12月26日电---中国外汇交易中心人民币兑美元周一强势收升,再创出汇改以来新高.年底利润锁定,结清头寸等需求共同作用下,令银行选择抛售先前持有的美元头寸.同时部分结汇客盘涌出,推动人民币汇价上涨.

交易员指出,从经验看来,年底的时候外汇交易员都会倾向於卖出美金,一方面为应对各项考核,另一方面也静待明年政策和市场的动向.另外,年底会计需求也增加了企业客户的结汇量,客盘涌出明显增多,当前清淡市况下,客盘的影响被放大.

"源於有客盘涌出,中间价开的也比较高,另外银行也不愿意持有过多的(美元)仓位,交易员每年年底都会sell点美金,"恒生银行(中国)有限公司高级交易员田晓明称.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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*6.3198 6.3160 6.3331 6.3167 6.3209 6.3364

注:*表示创汇改来收盘新高,前次高点为12月23日的6.3364元

针对吴晓灵有关人民币汇率波幅够用的表态,上海一外资银行交易员指出,市场购汇盘踊跃的时候,1%的波幅也会触及交易区间下限;常规情况下,当前千分之五的波幅"确实够了".

全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示,目前人民币兑美元千分之五的汇率波动限制依然够用,不必调整.

以下为北京时间17:23,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3790/40 6.3820

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3390/40 6.3420

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水325点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3523元.

周一欧元在极其清淡的交投中持稳,兑美元持於11个月低点之上.投资者静待本周稍晚的意大利公债标售.伦敦和纽约市场因假期休市,主要货币对汇价在近期区间附近交投.本周是2011年最後一个交易周.<FRX/CN>

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 曹巍浩/刘昕; 审校 黄凯/丁淑琴

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