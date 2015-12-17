（更正）人民币汇率11月实际与名义有效汇率均现明显反弹 实际创记录新高--BIS

(内文第三段中，同期人民币兑美元即期汇率应为“贬值”1.26%，非“升值”)

路透上海12月17日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，11月人民币实际与名义有效汇率指数均现明显反弹，结束此前连三月回落，其中当月人民币实际有效汇率指数上涨1.60%至131.08，刷新历史新高，上月调整后为环比下跌0.90%；人民币名义有效汇率指数上涨1.39%至127.29，上月调整后环比下跌0.5%。

数据并显示，1-11月计人民币实际有效汇率涨4.55%，名义有效汇率涨4.82%；同期人民币兑美元即期汇率CNY=CFXS则下跌3.03%，人民币中间价CNY=PBOC跌4.33%。

11月美元指数.DXY大涨3.32%，10月亦小涨0.62%；另外11月人民币兑欧元EURCNY=CFXS大升2.54%，上月亦为大涨2.75%；兑日圆JPYCNY=CFXS亦小升0.46%，上月为上涨1.12%；而同期人民币兑美元即期汇率贬值1.26%，10月为升值0.63%，人民币中间价亦实现0.73%的贬值幅度，10月为微升0.19%。

根据BIS数据，人民币实际和名义有效汇率于2014年6月开始重新企稳回升，在连升九个月之后在2015年4月转为连续两个月调整，6月再度企稳反弹，并在7月创出历史新高；8月汇改后，实际和名义有效汇率再度回落，但是11月则再次转强。

2014年人民币实际和名义有效汇率涨幅均较2013年放缓至6.4%；2013年两者分别升值7.9%和7.2%，较2012年的2.2%和1.7%明显提升。

BIS的有效汇率指数是基于2011-2013年贸易数据权重，并以2010基期。在人民币指数的权重中，欧圆、美元和日圆分列前三位。(完)

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