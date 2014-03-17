波幅放宽后人民币破6.0料延后 企业可就长期部位避险--渣打

路透香港3月17日 -渣打银行表示，央行放宽人民币的举措虽在意料之中，但伴随着年初中国宏观数据较预期疲弱，该行下修第二及第三季对人民币预期，但年底升破6.0的预估不变。

渣打银行在一份报告中指出，人民币汇价预估调整主要是基于宏观数据，中国2月出口陡然下降，令贸易收支转为逆差，令其推迟对人民币升破6.0水平的预估时间。

“我们先前预估人民币年中将升破6.0的想法，有些太过激进。”渣打高级外汇策略师罗铭勤（Robert Minikin）说。

渣打预估，至第二季在岸人民币与离岸人民币汇价分别在6.06、6.05（先前在6.01和5.99）；第三季分别在6.02、6.01（先前在5.98和5.96）。

今年第四季在岸汇价预估仍会升值至5.92，离岸升至5.91，预估未作调整。明年第一季分别在5.86以及5.85。

该行表示，至2014年底在欧洲景气复苏以及美国持续增长，全球贸易将获新动能，中国外贸形势年底及明年初都将增长。

渣打同时指出，在波幅放宽后，离岸人民币期权的成本将升高。在美元疲软之际，若人行让人民币中间价走高，短天期（1周和1个月)期权隐含波动率陡升之势可能反转。

“波幅放宽并不意味着人民币中期看升的故事已经结束，只意味着人民币不再是低波动、低风险以及单边押注的货币。＂报告指出。

渣打同时建议，企业可利用这个机会就在岸与离岸长期部位作避险。需要管理人民币头寸或交易的企业，可以选择较长天期的离岸人民币期权。对于杠杆操作的基金，则持续建议买入一年期的平价远汇（ATMF）离岸跨式期权，部份成本可由沽出一年期ATMF在岸NDF（不可交收远汇）跨式期权覆盖。

中国人民银行上周六傍晚宣布自周一（3月17日）起，中国银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由1%扩大至2%，即每日银行间即期外汇市场人民币兑美元的交易价可在中国外汇交易中心对外公布的当日人民币兑美元中间价上下2%的幅度内浮动。（完）

(记者 李珊珊; 审校 黄凯)

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