人民币收市连续第四日创新高

* 人民币中间价及即期均连四日创历史新高

* 人民币升值预期强烈，结汇压力沉重

* 预计后期将继续升值

* 离岸CNH价格倒挂但料难影响人民币升值大势

路透北京4月17日 - 人民币兑美元即期周三收盘跟随中间价连续第四日创出历史新高。市场中客盘结汇力量仍占据主导，迅速消化盘间出现的购汇。市场人士认为，中间价连续四天创新高已经表达了央行让人民币升值的态度。

交易员称，中间价连续高开可能主要是政治因素比较明显，包括华盛顿G20财长峰会的迫近、国际货币基金组织（IMF）报告称人民币被小幅低估、美国汇率报告的余温等。市场对人民币继续升值基本没有疑虑，即期市场今日客盘结汇仍然很重，而银行自营盘也不再敢拿美元多头。

“央行应该是希望汇率更平衡，希望有购汇也有结汇，但现在来看还是在不停结汇。也可以说现在还没到那个平衡位置，还需要再找一找平衡点。”上海一股份行交易主管表示。

但也有交易员认为，央行的态度很明确，人民币将延续升值态势，即使后期有中间价回落的情况，力度可能也较小，但究竟人民币将升至什么位置则很难定论。

另有华南一银行交易员表示，从3月进出口看，其贸易逆差的状况说明经常项目下引发的资本流入压力已经不大，而目前市场表现出的资本流入的冲击或更多来源于资本项目下。

对于离岸市场人民币价格低于在岸市场的现状，交易员并认为，目前市场并非全流通的情况下，两个市场的单纯套利很难，毕竟空间还比较有限，而目前这一状况亦难改人民币升值态势。

“CNH倒挂主要还是短期的技术层面因素，资本还是有持续流入的可能。CNH倒挂可能会引起人民币出现小小的回跌，但应该不会影响升值的大趋势。” 华南一股份行交易员称。

东京汇市日圆周三再度承压，全线下挫，此前金价在本周稍早重挫后趋稳。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1723 6.1831 0.17%

中间价 6.2342 6.2408 0.11%

日内相对于中间价最大波幅 0.99% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 44 6.1723 6.1767

2013年来即期升贬值幅度 0.94%

1年期美元/人民币掉期升水 896

离岸人民币市场,北京时间16:42 今日 上日

1年期NDF 6.2430/60 6.2495

CNH即期 6.1760/80 6.1838

加拿大官员称，G20会议可能不会将金价作为一个具体议题来讨论。

现货金周三未受美国期金跌势的影响最多跳涨了1%，因买家在昨日金价触及逾两年低点后抢购金条、金币和金块。现货金一度触及盘中高点每盎司1,381.80美元，0611GMT时报1,370.84美元。金价周二曾降至1,321.35美元，今年迄今累计下滑约18%，此前历经12年牛市。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李文科/李航/李然; 审校 杨淑祯/林高丽)

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