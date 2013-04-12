* 人民币中间价,盘中及收盘均创新高

* 最高触及6.19整数关

* 连续走强后午盘有购汇出现

* 中间价接连走强巩固市场升值预期

路透北京4月12日 - 人民币兑美元即期周五中间价,盘中及收盘均再创新高，最高曾触及6.19元的整数关口。结汇压力较重，但连续升值后也刺激一些购汇需求对美元形成支撑。交易员认为，近日中间价走势似乎巩固了市场的升值预期，后期升值可能性仍然较大。

北京一股份银行交易员说，今天中间价除与隔夜美元跌幅较大有关以外，可能也与美国国务卿周六访华有关，“市场似乎已达成了人民币升值预期的共识，之前曾经担心央行干预，但是央行接二连三拉高中间价，暂时打消了市场的这种担心。”

而上海某行交易员表示，汇率今天在触及6.19整数关口后，近两天一些购汇活跃的银行于午盘再次出现，这包括几家中资大行和外资银行。这可能是市场连续走强之后，美元积累一定反弹能量的释放，后期预计人民币仍会以升值为主，继续测试6.19阻力位。

美元兑日圆周五在亚洲市场逼近100关口，受逢低买盘支撑，美元兑日圆料实现第二周周线上涨，且可望创下四年来最大的两周涨幅。

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1922 6.1963 0.07%

中间价 6.2506 6.2578 0.12%

日内相对于中间价最大波幅 0.97% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 57 6.1900 6.1957

2013年来即期升贬值幅度 0.62%

1年期美元/人民币掉期升水 915

离岸人民币市场,北京时间16:31 今日 上日

1年期NDF 6.2555/85 6.2615

CNH即期 6.1863/72 6.1823

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李然/李航; 审校 林高丽)

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