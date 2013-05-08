人民币再创收盘新高 逼近6.14

* 人民币即期、中间价均创历史新高

* 4月外贸数据增强人民币升值信心

* 结汇占据主力，市场交投活络

路透北京5月8日 - 继昨日收盘创下记录新高后，人民币兑美元即期周三再次创下收盘新高。中间价一击刺穿6.20整数关口，带动即期盘中首次升破6.14，市场成交活跃。高于预期的4月贸易顺差数据公布后，进一步拉高结汇盘热度。

交易员们认为，受中国经济基本面和利率、汇率市场化等一系列改革政策的支撑，以及诸多外围经济体量化宽松、境外资金持续继续流入中国的影响，料人民币短期升值压力仍难以消退。

“刚开盘时，市场浮现零星的美元买盘；待4月中国贸易数据公布以后，美元买盘迅速消失。结汇仍然占据市场绝对主力，这种势头一直维持至收盘。”交易员说。

北京一股份行交易员称，4月中国贸易数据不仅由逆差转为顺差，且贸易顺差高达181.6亿美元，极大提振了市场对人民币结汇的热情。

中国海关周三公布，4月出口同比增长14.7%，进口增长16.8%，路透调查预估分别为增长10.3%和13.9%；当月贸易顺差181.6亿美元，路透调查预估中值为顺差151亿美元。

上海一股份行交易员称，外围主要经济体都在推量化宽松货币政策，然而人民币还在不断升值，将引发热钱进一步的流入，进而继续推高人民币价格。

汇丰银行大中华区首席经济学家屈宏斌也认为，近期资金流入大幅增加，是中间价大幅走高的一个重要因素。但料人民币不会象过去那样单边升值，会随市场变化呈现双向波动。

他还对路透表示，短期内推动汇率市场化改革的可能方式是增加汇率双向波动幅度。现在时机已经成熟，央行随时会扩大人民币波幅。

“现在利率汇率市场化改革，已经成为政府改革重要议题，有利于促进人民币国际化进程，提振市场对人民币的信心。”屈宏斌认为。

中国国务院总理李克强周一主持召开国务院常务会议，研究部署2013年深化经济体制改革重点工作，其中包括，稳步推出利率汇率市场化改革措施，提出人民币资本项目可兑换的操作方案。

东京汇市方面，澳元周三自两个月低位走升，同时日圆下挫，因好于预期的中国贸易数据缓解市场对该国经济成长放缓的一些担忧。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1410 6.1541 0.21%

中间价 6.1980 6.2083 0.17%

日内相对于中间价最大波幅 0.94% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 76 6.1396 6.1472

2013年来即期升贬值幅度 1.45%

1年期美元/人民币掉期升水 1,020

离岸人民币市场,北京时间1 今日 上日

6:52

1年期NDF 6.2080/10 6.2250

CNH即期 6.1407/18 6.1553

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李航; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。