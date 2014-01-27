欧央行管委魏德曼称人民币尚不具备成为储备货币的条件

中粮资本启动混改 拟增资60亿引入非国资或社会资本
路透上海4月21日 - 中粮集团全资子公司中粮资本日前公告，拟引入不超过10名投资方进行增资，总金额60亿元人民币。同时中粮集团将按增资价格向投资方转让价值20亿元对应股权。其中非国有资本或社会资本占上述项目募资额比例不低于50%。
路透斯图加特1月27日 - 欧洲央行管委魏德曼周一表示，中国人民币尚不具备成为储备货币的条件。
在谈到何时人民币能发挥和其他储备货币相同的作用时，魏德曼在德国斯图加特的一次活动上表示，实现人民币可自由兑换是关键，而“目前尚不具备这样的条件。”魏德曼同时兼任德国央行总裁。
魏德曼表示，“只要不具备这一点，人民币就无法成为和其他主要储备货币一样的有效货币。”(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海4月21日 - 中粮集团全资子公司中粮资本日前公告，拟引入不超过10名投资方进行增资，总金额60亿元人民币。同时中粮集团将按增资价格向投资方转让价值20亿元对应股权。其中非国有资本或社会资本占上述项目募资额比例不低于50%。
路透上海4月21日 - 因资金困局而受高度关注的中国乐视网周五公告，旗下主营大屏业务的乐视致新去年净利润亏损6亿多元人民币，这直接导致了乐视网净利润的下滑，而根据目前乐视致新的增速，预计今年乐视大屏将成功实现扭亏为盈利，体现在业绩上，料将为乐视网净利润增加数亿元。
路透上海4月21日 - 中国股市沪综指周四收涨0.04%。沪深证交所融资融券余额当日减少29.9亿元人民币，连续第三日下降；两市两融余额为9,312.2亿元。