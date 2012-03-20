人民币成为储备货币道路漫长--《人民日报》

路透北京3月20日电---针对未来人民币能否成为储备货币,业内人士认为,尽管中国具备了成为储备货币的有利条件,但离国际货币还十分遥远,应在内外条件兼备的情况下才能水到渠成,不能急於求成.

刊登在《人民日报》海外版的文章援引中国社科院学部委员余永定称,人民币国际化要以人民币的完全可兑换性为前提.换言之,只有在资本项目完全开放之後,人民币才能真正成为国际货币.

"人民币刚刚开始其国际化进程,离成为可以与美元比肩的国际货币还十分遥远,更遑论成为举足轻重的国际储备货币",但余永定认为,"随着中国国际政治、经济地位的提高,人民币最终将成为重要的国际储备货币".

国家信息中心经济预测部研究员张茉楠亦指出,人民币要想成为储备货币应该是一件内外兼修、水到渠成的事,不能盲目地急於求成.

中国总理温家宝周一在中国发展高层论坛中表示,人民币必将成为国际货币之一,但还不能轻易判断人民币何时能够自由兑换.IMF总裁拉加德周日也在论坛上称,如果采取适当的以市场为导向的结构性调整,人民币可能成为全球储备货币.

从2005年汇改以来,中国实际有效汇率已提高30%.不过今年来,人民币兑美元呈现微幅贬值.温家宝上周表示,中国国际收支贸易已实现基本平衡,人民币汇率有可能已经接近均衡水平.(here)

**有得有失**

张茉楠认为,人民币成为储备货币後,对於建立资本循环的良好渠道,减轻庞大外储和输入性通胀的压力,在全球金融市场中发挥更大的自主权等都有好处.

余永定亦表示,人民币成为国际货币,特别是成为国际储备货币会给中国带来不少好处.不过,中国也必须为此付出相应代价.特别是,在资本项目自由化和人民币完全自由兑换的情况下,中国金融体系将不得不面对国际投机资本的冲击.

"随着资本项目自由化的推进和国际金融形势的演变,人民币必然会越来越多地发挥国际货币作用,包括国际储备货币的作用.但是一切都应该具体问题具体分析,一切都要权衡利弊",他称.

而在政策制定上,余永定建议,一定要注意掌握资本项目自由化的节奏与分寸,人民币国际化进程应服从资本项目自由化进程.

同时,张茉楠坦言,目前最关键的是要把人民币资产做大,人民币国际化的进程实际就是要做大做强金融和实体产业,使人民币有定价权,这样才会因为推动国际化而使自己国家的货币成为各国的投资标的和套利工具.

另外,亦要加快国内经济结构调整,使企业不断转型升级,能够适应金融市场开放带来的要素成本上升和更加激烈的国际竞争的压力.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。