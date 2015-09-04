调查：人民币料进一步走贬 印度卢比料持稳

路透班加罗尔9月4日 - 路透调查显示，分析师预测未来12个月人民币将进一步贬值，因中国当局透过扩大刺激或再度安排货币贬值，以加大对经济的支撑力度。

中国央行8月11日宣布人民币中间价改革，使人民币贬值近2%，震撼全球金融市场，引发货币战疑虑。

尽管决策者随后称认为人民币没有理由进一步贬值，但很多交易商认为，由于中国经济放缓，有让人民币进一步贬值的政治压力。

人民币料在六个月后进一步贬值2%，路透对30位外汇策略师的调查显示，人民币兑美元到11月底料来到6.50，到明年2月底料来到6.52，从现在起一年后回升至6.46。这些预估低于上个月调查结果，而且受到中国央行进一步放宽政策的预期的支持。

“无疑需要令人民币进一步自由化，我们认为鉴于经济现况，目前一旦人民币有更大的浮动空间，其将偏向走弱，”巴登符腾堡州银行(LBBW)策略师Martin Gueth表示。

“与其它亚洲货币相比，人民币此前实际上处于强势。因此，考虑到经济问题，人民币有必要进一步贬值，以重拾竞争力。”

有些分析师看法较为悲观，他们预计12个月后人民币汇率将从周五的6.35左右跌至6.80。

中国央行称8月11日的决定是汇率改革举措的一部分，不过许多投资者感觉这反映出北京愈发担心出口低迷和经济放缓。

**印度卢比料走稳**

另一方面，印度卢比预计在一年内涨幅会略高于1%，因投资资金流入将抵消预期中的美国加息所带来的影响。

印度卢比在上个月人民币贬值后，很快就下跌了约3%至两年最低，因投资者纷纷逃离新兴市场。

不过预计11月底时印度卢比兑美元将报在65.83，明年2月底时报65.73，从现在起一年后报65.60。上周五的汇价则为66.40。

Scotiabank分析师Tuuli McCully在一份报告中写道：“印度卢比面临贬值倾向，因印度第二季经济成长不及预期，增加了央行进一步放松货币政策的可能性。”

据一项对分析师进行的调查，印度央行有60%的机率在9月29日的会议上采取降息行动。(完)

(编译 蔡美珍/杜明霞/王洋; 审校 高琦/张涛)

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