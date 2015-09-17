当前人民币汇率已趋于稳定 不存在跨境资金大规模进出--外管局（更新版）

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路透北京9月17日 - 中国国家外汇管理局官员周四称，在判断汇率走势、判断资本流动趋向时，应该回到理性范围，当前人民币汇率有稳定的基础并已经趋于稳定，也不存在跨境资金大规模的流进流出，藏汇于民步伐在加快。

外管局综合司司长王允贵在第三季度政策新闻发布会上强调，外管局至今为止没有出台任何限制购售汇的新政策。任何个人自身合法合理的用汇需求都是有保证的，但任何透过钱庄做跨境资金交易的行为都面临巨大的风险。

“近期跨期资金流动有波动，但无异动，不存在大规模资金外逃的情况。”王允贵称，对于资本外流压力问题，这要看人民币汇率的稳定情况。当前人民币汇率已经趋于稳定，不存在诱发资金大量流出的市场基础。

他分析指出，今年8月份以来，人民币对美元汇率中间价贬值4%左右，对欧元、日圆、英镑等也有不同程度的贬值，人民币贬值压力通过8月11号以来的持续释放，已经基本释放完毕。

今年前七个月，人民币名义有效汇率和实际有效汇率，就是人民币对各国货币的综合名义汇率指数，在前七个月升值4.9%，实际有效汇率升值4.6%，经过8月份人民币对各种货币的贬值，预计8月份人民币名义有效汇率和实际有效汇率升值幅度将有回调，汇率失衡的问题也会得到纠正。

他指出，中国前八个月，外贸顺差是3,655亿美元，实际利用外资超过800亿美元。总体来看，每个月大概有500亿美元的国际收支基础性顺差，这个顺差是对人民币汇率不存在贬值的基础保障。

王允贵并表示，中国经济保持7%左右的经济增长率，仍处于世界经济高增长国家之列。高增长率代表高的投资回报率。高投资回报率是有利于留住境内资金，同时也有利于吸引境外资金的流入。

他也提到，美联储加息应该说是一个大概率事件，市场上也有广泛的期待。作为汇率形成的一面，美元加息带来美元的升值，相应地呈现人民币对美元的贬值。在市场化过程中，这是很正常的。

美国8月消费者物价指数(CPI)回落0.1%，为1月以来首次下降。美联储将于9月16日-17日举行为期两天的议息会议，并将在北京时间周五凌晨宣布利率决议。

一项路透调查显示，受访的80位分析师中，有45位预计美联储将保持短期利率在近零水平。

**不存在大规模资本外逃的问题**

针对本轮人民币汇率中间形成价格机制的改革后出现的人民币汇率大幅贬值，以及是否导致大量资本外逃的疑虑，王允贵明确表态，总体来看，近期跨境资金流动有波动，但无明显异动。资金流入与流出平稳有序，不存在大规模资本外逃的问题。

他进一步指出，当前的形势可以用三个增加来概括：第一是银行净卖出外汇增加。7月份银行即期加上远期结售汇，合计净卖出外汇561亿美元，8月份增加到900多亿美元，同期外汇储备下降900多亿美元，也印证了银行净售汇的状况。

第二个增加是金融机构吸收的外币存款增加。8月末，金融机构外币存款余额达到了6,674亿美元，较2014年末增加了939亿美元，较今年7月末增加了270亿美元。

第三个增加是跨境资金净流出有所增加。7月份，企业和个人通过银行跨境外汇净流出140亿美元，8月份增加到700多亿美元。

他解释称，这三个增加主要是银行净卖出外汇增加，企业、个人外汇存款增加，表明了“藏汇于民”的步伐正在加快，外汇储备正在从国家的大池子分散到千家万户的小池子，就像市场说的“肉还在锅里”。

他认为，国家总体外汇财富呈现分散化、多元化的趋势，符合市场化配置外汇资源的改革方向。至于外汇流出增加，从掌握的数据看，主要是外贸企业为规避汇率风险，确实加快了对外付汇的节奏和积极偿还外贸融资项下的债务款项，资金流出是有实体经济支撑的。

同时，外贸企业加快偿还贸易融资债务，是有利于降低中国整体的外债风险，对宏观经济稳定具有积极的意义。从最近的监测看，不论是银行的售汇还是银行的付汇，都在明显地收敛，说明市场的情绪正在回归。

“应该说对近期资本流动，可能很多市场的判断是来自汇率的波动。经过一个多月的改革，我们已经看到，此次完善人民币汇率中间价改革，确实是提升了汇率形成的市场的作用。以往累积的人民币贬值的压力在改革初期确实得到了释放，这是正常的。”王允贵称。

他也提到，外汇局一方面要便利实体经济贸易投资用汇，另一方面要确实防范金融风险，这两个目标并行不悖。至今为止，外汇局没有出台任何限制购汇和付汇的新措施。

北京时间11:41，中国人民币兑美元即期报6.3666，上日收报6.3709元。今日人民币兑美元中间价报6.367元，上日中间价为6.3712元。人民币兑美元即期早盘成交量为95亿美元。新一轮汇改后日均成交最高曾逾500亿美元。（完）

(发稿 沈燕; 审校 林高丽)

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