人民币成为真正国际储备货币路漫长 对外消费更重要--嘉信理财

路透香港12月1日 - 美国领先金融服务公司嘉信理财(SCHW.N)周二称，中国人民币成为真正的国际储备货币路途漫长，对外消费需求是其他国家持有人民币的最大诱因，比起加入SDR货币篮子更为重要。

嘉信理财首席全球投资策略师Jeffrey Kleintop在记者会上称，人民币加入国际货币基金组织（IMF）SDR（特别提款权）货币篮子是市场普遍预期，但实际上人民币是否用作一个国家的储备货币则是另一回事，以非洲国家尼日利亚和南非为例，由于中国为其主要贸易伙伴，故自然而然就持有人民币。

“反而，中国消费者对国外产品和服务需求日益增加，将带动中国对外贸易联系更加频繁，这才是持有人民币的诱因，且比SDR的因素更为重要。”这位著名的美国华尔街评论员说。

他认为，加入SDR货币篮子在短期内对人民币没有太大影响，人民币要成为真正的储备货币，尚有漫长路要走。

至于人民币今后走向，Kleintop认为，中国不会接受人民币大幅贬值，因不符合中国自身利益，故预期人民币将会保持稳定。

“中国很多改革政策非常明智，然执行上交由‘一班小学生’去做，导致效果欠佳，也制造出很多错误。”他说，“其中一个例子就是人民币与美元逐步脱钩，政策原意很好，可使人民币与欧元、日圆等其他货币汇率更加合理，亦有利于中国长远的货币管理。”

至于中国经济前景，Kleintop说，明年中国经济可能再度放缓，但预期国内生产总值（GDP）增速仍在6%的水平，即温和地放缓，因为消费者开支、服务业增长，加上政策刺激有助抵销制造业的衰退。

他称，第三季度采用的经济刺激措施，包括减息、轻微的人民币贬值以及对购买汽车及房屋提供税务优惠，可支持强劲的贷款增长，同时加快服务业的增长，对未来几季的稳定增长奠下基础。

他并指出，经济表现与中国股市并无明确关系，预期中国股市很可能持续波动，但拖累全球经济的机会不大。他亦看好H股，因目前的估值较低，长线投资价值，惟H股因与A股的关联度较高，所以较波动。（完）