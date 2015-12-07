人民币“入篮”会令香港离岸人民币业务得益--香港财政司司长

路透香港12月7日 - 香港财政司司长曾俊华日前表示，香港作为全球最大的离岸人民币中心，七成的离岸人民币结算都由香港处理，人民币获纳入特别提款权（SDR）货币篮子，会令香港相关业务受惠。

曾俊华周日在网志上撰文称，人民币纳入SDR货币篮子，象征人民币的国际货币地位得到认同。IMF各成员国和国际投资机构会陆续在储备和投资组合中加入更多人民币资产，长远亦会带动人民币的交易和流动。

他认为，人民币“入篮”，有助国家进一步深化金融改革，亦有助增加国际社会对中国经济的信心。中国正积极推动改善经济结构，可以预期，不断增加的中产阶层所释放的强大内需和消费力，会为中国经济发展提供另一道强劲动力。

曾俊华称，关注美国即将加息之际，美元持续保持强势，但包括欧洲央行的主要央行的货币政策却背道而驰，令国际投资环境变得更为复杂，或者会令国际资金流向变得更为波动，威胁环球金融市场的稳定性。

他指出，中东局势持续不稳、俄罗斯和土耳其的关系突然紧张，加上恐怖主义的阴霾挥之不去，未来这些因素会如何影响环球以至香港的经济情况需密切留意。

IMF（国际货币基金组织）执行董事会本月初的审议会议决定将人民币被纳入SDR（特别提款权）货币篮子，权重10.92%，成为SDR中美元、欧元、日元和英镑之外的第五种货币。新的货币篮子将于2016年10月1日正式生效。（完）