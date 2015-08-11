完善汇价助人民币过渡至自由浮动货币 有利加入SDR--汇丰

路透香港8月11日 - 中国周二决定完善人民币兑美元汇率中间价报价并一次性贬值近2%，投行汇丰的报告称，此举有助人民币过渡至自由浮动货币，亦与资本账开放相辅相成，有利于人民币加入IMF特别提款权（SDR）货币篮子。

汇丰新兴市场外汇策略师Paul Mackel在其报告中称，中国央行的决定不应被视为蓄意贬值策略，亦非针对外贸状况而做。该行认为，完善中间价报价，改变盯美元的做法并减少央行干预，使之更为市场化，是人民币过渡至自由浮动货币的其中一个重要发展。

“完善中间价报价另一个重要考量可能是央行加快改革以增加人民币加入SDR机会。因为作为储备货币，人民币不可以是高度管控的货币，这有机会因货币偏离基本价值而带来不稳定性。”报告并称。

汇丰并称，完善中间价报价亦与资本账开放起到相辅相成作用。随着更多资本流入在岸外汇市场，央行会愈难以控制人民币兑美元汇率。该行认为，北京不应害怕汇率浮动。由于中国货币错配程度低且最终有潜在大量人民币境外借贷，货币贬值所带来的金融不稳风险低且正在下降。

汇丰认为，要密切监察未来数天情况变化，相信央行将会容许中间价报价进一步市场化调整，尽管是比较逐渐的调整。同时，央行可能缓和在岸现货汇价走势，避免表现过度。

汇丰指出，中国有足够弹药振兴本土需求，而出口表现主要受全球外部需求呆滞影响。不过，由于PPI通胀持续升温，今年以来企业的实际利率大幅上升，因此中国有需要减息及下调存款准备金率以支持实体经济复苏及抵销外汇流入减慢影响。

该行预期，今年下半年中国将减息25个基点，降准200个基点。货币政策和财政政策的支持将有助经济保持周期性复苏轨道，并实现GDP增长约7%的目标。（完）

(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)

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