希望IMF就人民币纳入SDR货币得到正面结果--中国官员

路透华盛顿9月18日 - 中国驻国际货币基金组织(IMF)执行董事金中夏周五表示，中国已做好准备，满足将人民币纳入IMF特别提款权(SDR)货币篮子的标准。

中国进行了大量外交努力，以将人民币纳入IMF货币篮子，这是其降低对美元依赖的长期策略目标之一，法国周五表示对此表示支持。

金中夏称，中国将尊重IMF就此问题的决定，但希望会得到正面结果。

他说，人民币已经成为主要的输出货币。

“更重要的是，中国有能力满足作为SDR货币篮子储备货币的所有程序上的要求，”金中夏在大西洋理事会(Atlantic Council)一场活动上表示。

他说，中国拥有一个活跃的货币市场，且最近将利率自由化，并开放银行间债券市场，还将很快对外资机构开放货币市场。

IMF执行董事会定于11月决定是否将人民币纳入SDR货币篮子。该篮子目前包括美元、欧元、英镑和日圆。

其中一个标准就是，人民币“自由使用”，或者被广泛用于国际支付，准备在外汇市场交易。

金中夏称，人民币可能接近均衡汇率。

中国在8月11日意外让人民币贬值，此举引发全球市场动荡，也是美联储周四决定暂不加息的原因之一。但金中夏称，市场反应可能“非理性”，不过也表明人民币的重要性。

“这很罕见，即便对于一些SDR货币亦然。因此如果人民币不那么重要，全球也就不会这么关注了，”他说。(完)

(编译 李爽 审校 戴素萍)

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