希望IMF就人民币纳入SDR货币得到正面结果--中国官员

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透华盛顿9月18日 - 中国驻国际货币基金组织(IMF)执行董事金中夏周五表示，中国已做好准备，满足将人民币纳入IMF特别提款权(SDR)货币篮子的标准。
中国进行了大量外交努力，以将人民币纳入IMF货币篮子，这是其降低对美元依赖的长期策略目标之一，法国周五表示对此表示支持。
金中夏称，中国将尊重IMF就此问题的决定，但希望会得到正面结果。
他说，人民币已经成为主要的输出货币。
“更重要的是，中国有能力满足作为SDR货币篮子储备货币的所有程序上的要求，”金中夏在大西洋理事会(Atlantic Council)一场活动上表示。
他说，中国拥有一个活跃的货币市场，且最近将利率自由化，并开放银行间债券市场，还将很快对外资机构开放货币市场。
IMF执行董事会定于11月决定是否将人民币纳入SDR货币篮子。该篮子目前包括美元、欧元、英镑和日圆。
其中一个标准就是，人民币“自由使用”，或者被广泛用于国际支付，准备在外汇市场交易。
金中夏称，人民币可能接近均衡汇率。
中国在8月11日意外让人民币贬值，此举引发全球市场动荡，也是美联储周四决定暂不加息的原因之一。但金中夏称，市场反应可能“非理性”，不过也表明人民币的重要性。
“这很罕见，即便对于一些SDR货币亦然。因此如果人民币不那么重要，全球也就不会这么关注了，”他说。(完)
(编译 李爽 审校 戴素萍)
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