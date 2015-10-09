综述：人民币冲刺SDR前夕TRF仍兴风作浪 朴实对冲才是正途

路透香港10月9日（记者 赵红梅） - 台湾金管会主委本周一番严厉措辞，再次让人民币衍生品TRF(目标可赎回远期合约)成为市场焦点。近两年，这一以台资银行为销售主力的热卖品让不少企业主“悲喜交加”，而8.11意外汇改后的汇率波动更令投资者备感这款赢少赔多的衍生品犹如“腥风血雨”。

不过，尽管一方面是近期累累亏损，另一方面又有资金在赌人民币冲刺SDR前夕汇率平稳或成为TRF的套利佳机，因而加速进场或追加保证金。专业人士建议，人民币汇率风险将成常态，企业和个人选择真正具避险功能的对冲工具才是正途。

8月11日，中国央行意外下调人民币兑美元中间价1.9%，一举创下中国汇改以来最陡峭跌幅，加上市场对中国经济增速放缓的忧虑，使人民币在CNH市场短期内贬幅加大，高杠杆、高风险的TRF让不少企业和个人客户大亏。

“TRF八月里哀鸿遍野，不少客户赔惨了，有些是8月12日就被逼爆仓认赔出场了，有些是加了保证金熬战火拉长，赌人民币汇率会反弹，到了8月下旬又有一波套利盘开始持续解盘。目前看6.4-6.55区间仍算特定汇率线的危险区域。”一位台资银行香港分行人士称。

而TRF投诉案近来再度风生水起，台湾金管会主委曾铭宗周三称，继去年对部分银行TRF业务祭出严惩后，今年不排除再对TRF产品提出进一步限制，并将检讨原本TRF退场机制的合理性及公平性，若有银行不符新规则将再祭出重大裁罚。

TRF交易在CNH市场早已不陌生，门槛多在100万美元，若人民币升值，TRF客户可赚到汇差乘以本金，但如果贬值，客户则是会赔上汇差乘本金再乘杠杆倍数，业内设定倍数多为2倍起跳。因利润高，以台资银行销售最为热烈。据摩根士丹利估计，2013年以来，投行共售出了价值3,500亿美元的TRF。

2014年3月，中国央行扩大了人民币兑美元汇率日间波幅，第二天人民币即期就创下了11个月的新低，不少投资TRF的企业出现亏损。台湾金管会去年5月统计，所有台资银行共计销售1,608亿台币TRF商品给3,797个企业或法人户。为此，台湾金管会当时祭出五大措施、重罚10家银行进行规管。

“TRF产品极不透明，销售量在各家银行算是机密，但感觉今年TRF类衍生品销售量仍不小，上报给台湾金管局的只是一部分。”香港一位银行债券及外汇部总裁称，“而且随着8月底央行干预在岸与离岸汇价令市场平稳，不少客户又赌人民币会平稳。”

**套利与投机交相作乱**

一位北京资深交易员分析称，2013-2014年的CNH TARF大潮，是在2014年前中国央行压低了人民币兑美元的汇率波动性、维持高利差背景下，在CNH市场形成的一个人民币衍生品怪胎。

2014年在CNH即期日均交易量维持100亿美元上下时，摩根士丹利估算TRF总规模曾有3,500亿美元之巨。2014年3月人民币汇率日间波幅扩大后TRF已被迫止损一批、余下部分在2014年四季度CNY（在岸人民币）贬值时又缩小一轮。

但从今年3月开始，由于CNY汇率一直窄幅波动且维持强势，加上市场共识认为人民币进入SDR(特别提款权)之前中国央行仍将维持CNY汇率稳定，“所以4月份开始，又有很多不怕死的人搞了不少这种宝货。”这位交易员称。

而随着台湾金管委对TRF从严管制举措增多，DKO（欧式触及出场远期合约）开始热销，今年亦有银行加大对台湾、香港、新加坡、大陆等企业和个人购买DKO的营销力度。

“DKO跟TRF都算复杂性、高风险，基本是人民币汇率涨到特定汇率线，客户就可获利离场，但当人民币贬值到一定线时，客户赔钱就不能喊停，必须等到合约期结束，一般是一年12期或二年24期不等。”一位台资银行人士称。

香港一位银行人士亦坦言，市场现在难以估算TRF和DKO的存量，但预计较去年规模下降不少，而这些套利及投机盘的存在让CNH动辄出现较大的现货卖盘和期权买盘、且短期资金利率经常飙高。

**朴实对冲是正途**

上述香港一家银行债券及外汇部总裁指出，2014、2015三波人民币贬值让银行和投资人都触到TRF的“地雷”，早该学到教训，避开这种复杂高风险衍生品，而选择朴实对冲的避险产品。

他透露，以TRF而言，销售最多的台资银行其实并未真正掌握这种衍生产品的定价权，均是通过少数几家美资大型投行做上手银行来获取报价，并交保证金给上手银行，然后再转头报价给购买TRF的客户，而客户要停损的成本已提高。

“要停损，相当于要作一个反向的OPTION，投行知道你要买回去，价格自然开得很高，CNH又更加极端。”该名人士说，“这些头寸的行使价往往设计在CNH Forward（远期）下行5-10%的位置。总之客户很少能占到便宜。”

另一名外资银行外汇交易主管指出，近期中国央行动作频频，明显是为进入11月确定的特别提款权（SDR）名单做最后冲刺，所以会维持CNY、CNH价差窄幅波动，故一些客户又想在TRF、DKO上“跃跃欲试”，但人民币汇率的双向波动的风险常在，还是选择朴实对冲产品才是王道。

以下为汤森路透IFR整理的2015年以来承销点心债的各家银行排名：

帐簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

汇丰 34646.4 130

渣打 25,037.7 65

法巴 17,694.7 57

星展 6,604.4 34

中行 4,305.2 15

**本周市场动态**

--环球银行金融电讯协会(SWIFT)日前指出，8月人民币超越日圆，成为第四大全球支付货币。8月全球的人民币支付额增加9.13%，而所有货币支付额减少8.3%。

-- 中国央行近期明显加快人民币国际化步伐，为进入11月评估并决定的特别提款权（SDR）名单做最后冲刺；最新举措将是于近期在伦敦发行50亿元人民币的一年期央行票据。

--中国驻英国大使馆官员称，英国有意向发行以人民币计价的英国国债，发行国债的收入将作为英国政府外汇储备。

-- 中国央行宣布人民币跨境支付系统（CIPS）成功上线运行后，多家中外资行已表示使用该系统完成首批业务。CIPS系统将为境内外金融机构人民币跨境和离岸业务提供资金清算、结算服务；该系统按计划分两期建设。（完）