综述：RMB加入SDR前夜战役正酣 干预风险大增加汇率弹性才是王道

路透香港10月30日（记者 赵红梅） - 离岸人民币兑美元周四、周五连续两日上演反攻战，人民币从低位6.4004一度反攻战周四一度涨近400个点子，周五又再直攻至6.32附近，离岸凌厉买盘让空方目瞪口呆，市场人士认为这是中国央行为人民币挺进SDR(特别提款权)努力干预CNH，促使与在岸（CNY）价差收敛甚至倒挂。

尽管碍于中国央行有庞大的外汇储备，空方短期节节败退，但市场人士认为，从汇率形成机制改革的目标来看，央行这种干预方式风险大，且离岸投资者不认为央行会长久守住人民币汇率下的干预实际是“撒钱”，建议在未来的政策工具箱中，尽快停止干预外汇市场，把浮动汇率作为首要选项。

在中国央行降息降准近一周后，离岸市场对人民币看空氛围正浓之际，周三夜间，有中资机构开始大单频见，连续两日CNH被急速拉升，盘中“惊天大反转”飙升了850个点子，CNH与CNY从价差400点以上一度拉平，周五已演变成一度“倒挂”近170个点子。

“中国央行周三晚间就已借机构手在伦敦盘着手干预，周四午后在香港CNH市场进场买货，动向明显，就是促使CNH与CNY的价差收敛至150个点子，周五则目标直指6.32。”香港一位知情人士称，他认为周四应该是中国央行10月份最大的单日干预，而央行再度“秀肌肉”会把空头打爆。

上周五，中国央行在不到一年的时间里第六次降息，同时还下调了银行存款准备金率，以支撑经济。人民币人气转为悲观。路透根据对19位基金经理、外汇交易员和分析师的调查结果，人民币空仓增加。本次调查在周二至周四期间进行。

中国社会科学院世经所国际金融研究室副主任肖立晟认为，央行把CNH打压至CNY之下，反而给了离岸市场投机者更好的建仓机会，且离岸市场价格信号的扭曲并不利于人民币进入SDR篮子。

他认为，按照当前的干预模式，人民币汇率的最终结果要么重新盯住美元，要么渐进贬值后再一次性贬值。与其长期和离岸市场投机者周旋，不如一次性放开在岸和离岸的汇率波动区间，在未来的政策工具箱中，尽快停止干预外汇市场，把浮动汇率作为首要选项，让市场供求决定汇率价格。

**人民币加入SDE前夜，博弈扑朔迷离**

11月将至，人民币是否纳入IMF货币篮子的答案也将揭晓。

在此之前，中国央行的种种努力可见，其中之一是鉴于IMF在7月报告中对离岸和在岸人民币汇率之差表达了担忧，中国央行亦在努力缩窄CNY-CNH价差。

自8.11央行对人民币汇率中间价改革之际亦打开了潘多拉魔盒，人民币三日贬值4.6%，两地价差扩大至300个点子，为打破市场的贬值预期，央行开始着手干预CNY市场稳定人民币汇率。

因离岸市场短期看空人民币汇率的预期强烈，中国央行又几度在离岸借中资机构实施干预。

“Macro Fund（宏观基金）但凡有正常理智的，目前都不敢跟中国央行比头寸做空了。”一位资深交易员称。

9月10日午间，CNH急速拉升，当天暴涨逾900点，创出近一个月新高，与此同时成交量大增。9月29日，为了打压离岸市场上的人民币卖盘，央行再度大量出售美元买入人民币。这亦使离岸人民币流动性异常紧张，香港银行同业拆息隔夜资金午间报8.729%，创2013年6月以来的历史新高。

消息人士透露，本周四周五中国央行借部分中资机构在CNH即期市场通过清算行与一些外资行直接平头寸，凌厉卖盘让空头闻风节节败退，CNH在本月最后一个交易日下午一举创自8.11以来的市场高位。

然一位外资大行交易人士亦坦言，“周五CNH凌厉上涨，空方目前不敢跟央行正面对磕，但空头是打不爆的，客户还在买美金。”他并疑惑道，央行把CNH打压至CNY之下，反而给了离岸市场投机者更好的建仓机会。

在外汇市场外号“熊猫”的资深交易员分析道，庞大的CNH套利盘各个心怀叵测，央行作为一位CNH守护者，他在面临着一边要买CNH现货托住汇率，一边要通过SWAP或REPO释放刚收走的CNH现货，眼睁睁看着套利者从自己口袋里偷钱的窘境。

他认为，中国央行在10月底出手CNH意为消耗空方力量，过去两年在离岸市场兴风作浪的人民币衍生品TRF(目标可赎回远期合约)有强大的对冲需求（空人民币）盘，目前看短期对冲（2-3个月）、长期（6个月以上）的TRF对冲需求都已经过了高峰，正在逐渐消退。

但他亦困惑，央行的意图很难猜，因月底是个关键点，银行和企业均有按月对账需要，且人民币很多空头是有实际对冲需求，CNH两日升幅已800个点子，明显已经超出了维护市场水平的需要。

而市场普遍预期，11月初，人民币纳入SDR水落石出；至此，中国央行或不在CNH干预，那届时将面临人民币贬值预期再次袭来的冲击，空头并未销声匿迹，还会卷土重来。

**增加人民币汇率弹性是王道**

尽管CNH近两日涨势如虹，但机构投资者们争议颇多，他们认为，这种央行与商业银行合作的干预模式，商业银行可以通过货币互换从央行借入美元抛售，中国又拥有庞大外储，短期干预力非常强大的，但这种干预模式只是把即期的压力转移到了远期。

肖立晟认为，与其长期和离岸市场投机者周旋，不如一次性放开在岸和离岸的汇率波动区间，一方面可以真正反映私人部门的市场供需，另一方面也能够增加投机成本，化解贬值压力。他建议在未来的政策工具箱中，尽快停止干预外汇市场，把浮动汇率作为首要选项，让市场供求决定汇率价格。

另一位资深交易人士则建言，央行需要引入正常的、以需求为导向的市场化波动机制，避免再度形成一边倒的升值投机或者贬值恐慌，同时应鼓励和引导银行向企业客户提供多样化的汇率风险管理和对冲手段。

以下为汤森路透IFR整理的2015年以来承销点心债(含宝岛债)的各家银行排名：

帐簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

汇丰 36,197.3 136

渣打 26,076.1 70

法巴 17,858.3 58

星展 8,634.1 35

中行 6,019.5 17

**本周市场动态**

-- 中国第一支境外非金融企业公开发行的熊猫债出笼。本周五，招商局集团(香港)将在在银行间市场公开发行总额5亿元人民币短期融资券，期限一年。

--9月份香港离岸人民币资金池收缩，香港金管局从银行方面了解，10月份的人民币客户存款额仍有下降趋势，但预计跌幅会比9月份收窄，这可能与人民币汇率预期渐趋稳定有关。

--中国上海证交所、德意志交易所(DB1Gn.DE)与中国金融期货交易所周四在北京签署合资协议，将在德国法兰克福成立合资公司--中欧国际交易所股份有限公司。中欧所初期拟重点开发证券现货产品，用人民币计价和结算，预计首批现货产品于11月18日在法兰克福挂牌。

--环球银行金融电讯协会(SWIFT)周四指出，按照价值计算，人民币在国际支付货币的排名回落一位，继日元后排名第五位。

--中国央行周末再度双降虽令离岸人民币偏弱，但周一离岸债券市场未受影响，价格小幅上扬。市场人士认为，宽松货币对债市有利，只要人行汇率政策持稳，离岸人民币债市有望维持温和偏多气氛。(完)