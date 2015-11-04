IMF称尚无确切日期决定人民币是否纳入SDR（更新版）

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
(新增IMF声明及背景资料)
路透北京/上海11月4日 - 国际货币基金组织(IMF)北京办公室向路透表示，中国人民币是否纳入特别提款权(SDR)货币篮子的评估日期尚未决定。稍早有中国本地媒体报导称，评估日期将延后。
中国政府积极争取将人民币纳入SDR，跻身美元、欧元、英镑及日圆之列，以提高人民币的国际地位。
中国第一财经日报网站报导称，IMF将作出决定的日期由11月4日延至11月30日。
但IMF驻北京的官员表示，不知此一讯息从何而来。
“我们肯定将在11月的某个时候开会，但还没有确定具体日期，”这位姓李的官员说。
IMF每五年审查一次SDR篮子里的外币组成。
许多人认为今年IMF会将人民币纳入SDR，因中国当局做出许多游说努力，并对国内汇市和汇制进行了改革。
如果这次会议的结果为否，或许会加大人民币的贬值压力，将使中国当局在不过快降低外储规模的情况下、维持本币汇率稳定的努力复杂化。
汇市对这篇媒体报导似乎没有反应，交易量也维持平均水平。
人民币兑美元即期收报6.3360，基本持平于昨日收盘位。报导出来时，离岸人民币兑美元走跌0.9%，报6.3501。(完)
(编译/审校 蔡美珍/白云/高琦)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。