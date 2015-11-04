IMF称尚无确切日期决定人民币是否纳入SDR（更新版）

(新增IMF声明及背景资料)

路透北京/上海11月4日 - 国际货币基金组织(IMF)北京办公室向路透表示，中国人民币是否纳入特别提款权(SDR)货币篮子的评估日期尚未决定。稍早有中国本地媒体报导称，评估日期将延后。

中国政府积极争取将人民币纳入SDR，跻身美元、欧元、英镑及日圆之列，以提高人民币的国际地位。

中国第一财经日报网站报导称，IMF将作出决定的日期由11月4日延至11月30日。

但IMF驻北京的官员表示，不知此一讯息从何而来。

“我们肯定将在11月的某个时候开会，但还没有确定具体日期，”这位姓李的官员说。

IMF每五年审查一次SDR篮子里的外币组成。

许多人认为今年IMF会将人民币纳入SDR，因中国当局做出许多游说努力，并对国内汇市和汇制进行了改革。

如果这次会议的结果为否，或许会加大人民币的贬值压力，将使中国当局在不过快降低外储规模的情况下、维持本币汇率稳定的努力复杂化。

汇市对这篇媒体报导似乎没有反应，交易量也维持平均水平。

人民币兑美元即期收报6.3360，基本持平于昨日收盘位。报导出来时，离岸人民币兑美元走跌0.9%，报6.3501。(完)