独家：人民币纳入IMF货币篮子权重或低于预估--消息

2011年7月26日在香港拍到的人民币产品广告。 REUTERS/Tyrone Siu

路透11月19日 - 了解讨论的知情人士对路透表示，在国际货币基金组织(IMF)考虑调整特别提款权(SDR)货币篮子以更好地反映金融流动状况之际，人民币或将纳入货币篮子，但权重可能低于之前估计。

IMF决策者本月稍后料将把人民币纳入SDR篮子。之前中国政府多方努力，希望使人民币能与美元、欧元、英镑和日圆等货币平起平坐。

人民币纳入SDR货币篮子将是1980年以来最大的变动，当年IMF缩减了16种组成货币的数量。

据两名了解IMF相关讨论的人士称，该组织决策者正在考虑调整计算篮子货币权重的方法，从而使出口量的重要性降低、金融流动性的重要性上升。

中国虽然是全球最大的出口国，但在金融交易方面落后于其他国家。这种调整将使人民币在SDR货币篮子的占比低于按当前公式计算的水平。

外界广泛认为，把人民币纳入SDR货币篮子，相当于承认中国在政治和经济上的重要性，认可中国经济改革，此举可能不会对金融市场产生重大影响。

根据IMF官员在7月时计算的结果，人民币占比大约在14-16%之间；汇丰估计，按现行公式计算的权重在14%左右。

一位知情人士称，这些估算“太高”。另有一位亚洲主要国家官员暗示，权重可能更接近10%。这位官员看到了IMF人员向其执行董事会提交的报告，称“这个占比勉强能够上两位数，只是两位数的最低值。”

代表该组织188个成员国的IMF执行董事会将在11月30日决定SDR货币篮子的构成，有可能支持IMF研究人员以及总裁拉加德赞成的人民币入篮提议。执行董事会还将讨论篮子中货币权重的调整。

“我们必须在商品和服务贸易之外，找到一种反映金融交易的方法，”第一位人士称。“我们将会讨论几种可能。”

IMF拒绝置评。

**公式缺陷**

IMF以SDR进行支付，货币篮子决定了希腊等国家从IMF收到的款项由哪几种货币构成。经济学家预期，人民币入篮将提高对人民币的需求。

经过上一次在2010年的调整，货币篮子目前的权重构成为：美元41.9%，欧元37.4%，英镑11.3%以及日圆9.4%。

IMF研究人员7月时表示，目前SDR计算方法要追溯到1978年，公式存在“严重缺陷”，包括没有考虑进入账户内的金融流动大幅增加。

荷兰国际集团的经济学家7月份对计算公式进行了调整，将金融流动状况作为一个考量指标纳入其中，计算得出的人民币权重为9.2%。荷兰国际集团经济学家称，人民币权重较低对市场的干扰也会较小。

“这是一种双赢，人民币得以加入货币篮子，但是以一种更加审慎的步伐，”荷兰国际集团外汇分析师Viraj Patel称。

荷兰国际集团的计算方法使得人民币的权重高于英镑7.9%的比例以及日圆7.0%的比例。公式修改后，欧元的权重比例或降至32.0%，美元的权重比例将升至43.9%。

凯投宏观(Capital Economics)经济学家Andrew Kenningham称，计算方式的调整对人民币影响最大，而其他国家货币的权重变化不大。

“就算人民币纳入SDR，但它实际上不是一种完全可兑换货币，交易很少，流动性也低得多，因此人民币与其他篮子货币是完全不同的，”他表示。(完)