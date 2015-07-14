中国股市大跌可能拖慢人民币纳入SDR货币篮子的进程

中国股市近期在短短几周时间里大跌25%，打乱了将人民币纳入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)全球储备货币篮子的进程。如果人民币加入SDR货币篮子，将是新兴市场货币首次被纳入，这一进程也将提升中国对IMF的影响力。为了让人民币跻身全球储备货币行列，中国政府在放松汇率管制方面已经作出了很多让步。路透