香港《经济日报》：人民币入SDR 北京难过美国关

瑞银对中国A股市场短期走势看法偏中性 看好今年H股市场表现
路透北京1月17日 - 瑞银证券周二发布策略报告指出，中国政府对金融去杠杆的努力还会延续，并在未来数月里对A股市场形成一定的压制，对A股市场短期走势看法偏中性；H股方面，国内南向资金的持续流入将带来H股估值上行，加上盈利有望明显改善，看好今年H股市场表现。
（6月2日社评）
七大工业国原则上同意，将人民币纳入国际货币基金组织（IMF）的特别提款权，此对人民币国际化、提升国际储备货币地位，具指标意义；惟美国为保美元霸权，势加拦阻，中国要一仗功成难度极高。
国基组织每五年一检特别提款权（SDR）货币篮子，今年秋季将决定是否将人民币纳入SDR，成美元、欧元、英镑、日圆以外的第五种货币，七大工业国（G7）表示原则上欢迎将人民币纳入SDR。此对人民币国际化进程极具积极意义。
其实人民币国际化向来有三步走战略，即从国际贸易货币、步向国际投资货币，最终成国际储备货币。现时人民币已是全球第五大最常使用的贸易货币，作为国际贸易货币的地位已获全球肯定；至于随着内地金融业加大对外开放、人民币合格境外机构投资者（RQFII）等渠道不断拓阔下，人民币的国际投资货币角色，亦渐获环球金融市场认可。
惟人民币要成为国际储备货币，却仍长路漫漫。如印尼、匈牙利等央行虽已将人民币纳入外滙储备组合，但一来其数额仍有限，二来将人民币纳入储备的国家仍仅少数，反映人民币要成为国际储备货币，只处起步初阶。
若人民币能获IMF纳入SDR篮子内，将反映人民币的储备货币功能获国际社会的高度认可，亦预视将有更多国家、尤其发达国，或愿意将人民币包括在其外滙储备组合之中。人民币国际地位若能与美元、欧元等比肩，将有助提升中国在国际金融事务上的话语权。
然而，正因这对中国意义重大，其成事难度亦极高。皆因将人民币纳入SDR，其客观效果是稀释美元的比重，影响美国在全球金融的影响力；且其他新兴国亦极可能仿效中国，力争将其货币纳入SDR，如此将冲击美元独大的全球金融秩序，挑战美国的国际金融霸权。
美国财长杰克卢上周已明言，人民币要纳入SDR，可能要花更长时间。因美国将成人民币一旦纳入SDR的主要输家，中美关系纵处蜜月期，美国亦未必轻言礼让，何况现时中美摩擦不断，美国锐意重返亚洲，藉地缘政治以至经贸议题对华加力围堵，预视美国势以各种技术理由，如人民币非自由兑换、滙率非自由浮动等，力加阻拦，又或对华开出天价，要求大量政经利益交换。
故人民币纳入SDR，实是中美角力的延伸，在中美关系欠理想下，今年内成事机会恐不高，而在未来数年，人民币能否入SDR可视为中美角力的一大重要指标。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月17日 - 瑞银证券周二发布策略报告指出，中国政府对金融去杠杆的努力还会延续，并在未来数月里对A股市场形成一定的压制，对A股市场短期走势看法偏中性；H股方面，国内南向资金的持续流入将带来H股估值上行，加上盈利有望明显改善，看好今年H股市场表现。
中美贸易战密云未雨之际，美国候任总统特朗普再辟新战线，力撑英国硬脱欧且狠批德国，抨击北约过时，锐意走保护主义路线，冲击二战后世界秩序。
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。