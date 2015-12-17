中国11月银行结售汇逆差548亿美元 较上月大增1.7倍--外管局

上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透北京12月17日 - 中国国家外汇管理局周四公布，11月银行结售汇逆差548亿美元，较上月的201亿美元大增1.7倍。其中银行代客结售汇逆差434亿美元，银行自身结售汇逆差114亿美元。
外管局网站数据并显示，11月银行代客远期净售汇67亿美元，较10月的17亿美元增2.9倍；截止11月末，远期未到期净售汇844亿美元，较10月末的892亿美元略减。
1-11月银行累计结售汇逆差3,764亿美元。其中，银行代客累计结售汇逆差4,261亿美元；银行自身累计结售汇顺差497亿美元。
此外，11月境内银行代客涉外收付款逆差438亿美元；1-11月银行代客累计涉外收付款逆差1,172亿美元。
外管局从2015年开始，在此前每月公布数据口径和种类基础上，新增加公布银行代客涉外收付款中的货物贸易（海关统计口径）和其他投资两个子项目数据、中国国际收支口径货物贸易月度数据、中国外汇市场交易概况月度数据，并取消公布非居民人民币存款季度数据。（完）
更多数据细节，请点选国家外汇管理局网站(www.safe.gov.cn)
(发稿 孙琦子; 审校 张喜良)
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路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司周五公告称，对近日有媒体报道指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。