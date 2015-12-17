中国11月银行结售汇逆差548亿美元 较上月大增1.7倍--外管局

外管局网站数据并显示，11月银行代客远期净售汇67亿美元，较10月的17亿美元增2.9倍；截止11月末，远期未到期净售汇844亿美元，较10月末的892亿美元略减。

外管局从2015年开始，在此前每月公布数据口径和种类基础上，新增加公布银行代客涉外收付款中的货物贸易（海关统计口径）和其他投资两个子项目数据、中国国际收支口径货物贸易月度数据、中国外汇市场交易概况月度数据，并取消公布非居民人民币存款季度数据。（完）