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中国财经 | 2015年 12月 17日 星期四 10:43 BJT

中国11月银行结售汇逆差548亿美元 较上月大增1.7倍--外管局

路透北京12月17日 - 中国国家外汇管理局周四公布，11月银行结售汇逆差548亿美元，较上月的201亿美元大增1.7倍。其中银行代客结售汇逆差434亿美元，银行自身结售汇逆差114亿美元。

外管局网站数据并显示，11月银行代客远期净售汇67亿美元，较10月的17亿美元增2.9倍；截止11月末，远期未到期净售汇844亿美元，较10月末的892亿美元略减。

1-11月银行累计结售汇逆差3,764亿美元。其中，银行代客累计结售汇逆差4,261亿美元；银行自身累计结售汇顺差497亿美元。

此外，11月境内银行代客涉外收付款逆差438亿美元；1-11月银行代客累计涉外收付款逆差1,172亿美元。

外管局从2015年开始，在此前每月公布数据口径和种类基础上，新增加公布银行代客涉外收付款中的货物贸易（海关统计口径）和其他投资两个子项目数据、中国国际收支口径货物贸易月度数据、中国外汇市场交易概况月度数据，并取消公布非居民人民币存款季度数据。（完）

更多数据细节，请点选国家外汇管理局网站(www.safe.gov.cn)

(发稿 孙琦子; 审校 张喜良)

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