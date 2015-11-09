中国将自周二起开展人民币对瑞士法郎直接交易--外汇交易中心

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京11月9日 - 中国外汇交易中心周一称，将自10日（周二）起在银行间外汇市场开展人民币对瑞士法郎直接交易，其交易价在中间价上下5%的幅度内浮动。
刊登在外汇交易中心官方网站--中国货币网的公告指出，在银行间外汇市场开展人民币对瑞士法郎即期（包括竞价和询价）、远期和掉期交易；具备银行间人民币外汇市场会员资格的机构均可在银行间外汇市场开展人民币对瑞士法郎直接交易。
“为促进中国与瑞士之间的双边贸易和投资，便利人民币和瑞士法郎在贸易投资结算中的使用，满足经济主体降低汇兑成本的需要。”公告指出。
银行间外汇市场人民币对瑞士法郎交易实行直接交易做市商制度，直接交易做市商承担相应义务，连续提供人民币对瑞士法郎直接交易的买、卖双向报价，为市场提供流动性。
中国人民银行授权中国外汇交易中心于每个工作日上午9时15分对外公布当日人民币对瑞士法郎汇率中间价。
人民币对瑞士法郎汇率中间价的形成方式为：中国外汇交易中心于每日银行间外汇市场开盘前向银行间外汇市场人民币对瑞士法郎直接交易做市商询价，将直接交易做市商报价平均，得到当日人民币对瑞士法郎汇率中间价。（完）
更多细节，请点选中国货币网网站(here)
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。