香港《经济日报》：沪争人币离岸业务 港莫当等闲

（5月28日社评）

上海交易所与德意志交易所达成协议，共组离岸人民币交易平台，反映在中央力推人币国际化、且内外对手环伺下，香港的独家时间将愈来愈短，须有高度危机感并提升服务保优势。

上交所昨宣布，与中国金融期货交易所和德意志交易所，共建离岸人币金融工具交易平台，拟在德国法兰克福成立合资公司，以营运该平台。上海过去一直定位为在岸人币中心，现高调沾手人币离岸业务，对香港实是一大警示。

正如财库局长陈家强昨指，如中港基金互认等内地金融业开放，香港现时只能希望在“短期内”维持独家。陈家强有此担忧，相信是无论中央的盘算，或上海等竞争对手的计算，都对香港在内地金融开放的独家地位，构成挑战。

对中央而言，香港作为监管制度完善、中外资金流动畅旺的国际金融中心，仍是中央要试验金融对外开放的最理想先行先试平台。尤其中央历年交托香港的金融对外开放举措，如人币与资本市场开放等，皆运作顺畅，中央未来的其他金融对外开放试验，仍很可能续以香港作试验田，令香港可续享“饮头啖汤”之利。

然而，中央的全盘战略，实是要加快内地金融对外开放，以增人民币与内地金融业的国际话语权。故一些在香港试验稳妥的金融开放政策，或更快复制到其他市场，如中央在2011年底推人币合格境外机构投资者机制（RQFII），并在香港先试后，仅一年多便在伦敦、新加坡等地照办煮碗推出。

香港要面对的挑战，除来自海外对手，就连内地的竞争对手尤其上海，亦图分一杯羹。因为上海有庞大的实体经济与金融市场支撑，若能打通金融对外开放的经脉，便可减低对香港的依赖，自行做到内联外通，肥水不流别人田，故与香港争逐人币离岸业务外，继沪港通去年底开通后，上海已急不及待筹划“沪台通”。

面对中央加快金融开放的大战略，以及上海与香港竞争的雄心，香港更须提高危机意识，明白香港的先行先试独家优势难久恃，要设法保住优势，除不断提高市场效率，为外资与内资提供最大的便利外，更要不断拓宽市场深广度，令香港成为滙聚外国与内地各式资金的聚宝盆。 就如人币跨境结算业务于2009年在香港率先推出，现虽已在全球遍地开花，香港仍稳占近9成市场，反映香港若不断自我增值，便无惧失去独家地位、毋须担心被内外对手超越。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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