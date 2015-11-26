路透调查：人民币空头部位增至三个月最高 其它亚币人气改善

路透新加坡11月26日 - 路透调查显示，最近一周多数新兴亚洲货币的人气改善，因预计美联储下月升息之后，2016年料将只是缓慢升息。

据周二至周四对19名基金经理、外汇交易员和分析师的调查显示，人民币CNY=CFXS空头部位处于三个月高点。

其背景是，国际货币基金组织(IMF)几乎肯定会在本月稍晚把人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子。

了解讨论的知情人士对路透表示，在国际货币基金组织(IMF)考虑调整特别提款权(SDR)货币篮子以更好地反映金融流动状况之际，人民币或将纳入货币篮子，但权重可能低于之前估计。

一些分析师预计，一旦人民币正式纳入IMF的货币篮子，中国可能允许人民币贬值。周一人民币触及近三个月低点，中间价亦跌至近三个月新低。

相比之下，其他亚币的空仓降低，因美联储官员暗示，12月可能“加息”，但称之后利率只会非常缓慢的上升，以扶助美国经济复苏。

交易员和分析师称，外界普遍预期美联储将在12月的下次会议上加息，但这个前景一定程度上已经被消化。11月12日的前次调查显示，亚币前景恶化。

本次调查估计，马币(林吉特)MYR=MY的空头押注已降至5月中旬以来最低，因原油价格的反弹减轻了围绕马来西亚油气收入下降的担忧情绪。

马币还受到国有基金1Malaysia Development Bhd(1MDB) TERRN.UL消息的支撑。负债累累的1MDB同意在一项23亿美元现金交易中，将能源业务售予中国广核集团有限公司。

另据新华社周一报导，中国国务院总理李克强宣布，中国将购买更多马来西亚公债以帮助稳定其金融市场。

印尼卢比IDR=ID空头部位降至10月中旬以来最少，因市场质疑资本外流担忧影响下，该国央行下调指标利率的能力。

上周印尼央行下调银行卢比法定准备金率，但将指标利率维持不变。该央行称，存在进一步放松货币政策的空间。

针对韩元KRW=KFTC的空头押注减少，因为在美元普遍走软之际，海外基金纷纷抛售美元进行止损。而且出口商买入韩元用于月末结算。

坡元SGD=D3空头部位下降，因有数据显示新加坡经济增幅要大大快于初步预估，推动坡元触及近三周高位。而且新加坡金管局也表示，该国货币政策仍然适宜。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3不等。正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

调查结果如下(美元兑各种货币)：

日期 人民币 韩元 坡元 印尼 台币 印度 马币 菲律宾 泰铢

卢比 卢比 披索

11月26日 0.72 0.54 0.63 0.36 0.60 0.15 0.60 0.58 0.78

11月12日 0.38 0.92 0.96 0.43 0.74 0.47 1.26 0.94 0.87

10月29日 0.09 0.18 0.49 0.43 0.52 -0.09 0.94 0.43 0.71

10月15日 -0.08 0.03 0.13 0.15 0.34 -0.31 0.67 0.22 0.60

10月 1日 0.13 1.01 1.20 1.35 1.04 0.11 1.71 0.68 1.20

9月17日 0.26 0.60 0.62 1.27 0.73 0.27 1.48 0.54 1.00

9月 3日 0.62 1.09 1.31 1.45 1.15 0.66 1.96 0.86 1.51

8月20日 0.91 1.56 1.50 1.55 1.58 0.75 2.21 1.04 1.86

8月 6日 -0.15 1.27 1.19 1.16 0.91 0.11 1.82 0.84 1.40

7月23日 -0.50 1.32 0.97 0.69 0.70 0.09 1.24 0.52 1.18

7月 9日 -0.13 1.09 0.38 0.78 0.56 -0.06 1.33 0.37 0.80

(完)