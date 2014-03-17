预计人民币短期形成汇价平衡点 年内波幅2%-3%--恒生银行

中国个别保险机构激进经营难免“翻车” 应回归主业种好“责任田”--新华
路透北京4月14日 - 对于近年来中国保险行业出现的非理性举牌、激进经营等问题，新华社周五刊文称，个别保险机构片面追求规模和利润，严重影响保险业长期健康发展；保险业应回归保险保障主业，种好自己的“责任田”，在行业发展和防范风险之间找到平衡点。
路透香港3月17日 -香港恒生银行(0011.HK)执行董事冯孝忠周一称，预期中国人民币于短期内形成汇价平衡点，年内兑美元波幅介乎2-3%。
冯孝忠出席兴业银行(601166.SS)香港分行开业仪式时对记者称，人民币汇价波幅由1%扩大至2%，基本符合市场预期，估计今年人民币兑美元将在6.1-6.15之间上下波动2-3%，即介乎6.28-5.98。
“未来数天市场可能仍有拆仓活动，令人民币汇价继续波动，但随着央行中间价定价回稳并维持在现水平，且与一篮子货币预估走势一致，相信这就是短期的汇价平衡点。”他说。
他并指出，今年人民币预估波幅上下3%，相对香港人民币存款利率大概2.5-3%，仍是具吸引力的投资货币。
“与人民币息率相若的新西兰元的引伸波幅10%，人民币只是3%，令人民币在主流货币之中，不失吸引力。”他说。
冯孝忠并称，中国采取循序渐进方式实现人民币自由兑换，故短期内不会再扩大波幅，市场化焦点将放在利率市场化，包括推出存款保险制度、存款利率市场化。
中国央行周一起将即期日波幅扩至2%后，人民币兑美元即期早盘大幅走跌近百点，与中间价小幅走升相背。交易人士指出，更多是受扩波幅政策出台后隔夜美元空头回补所致。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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