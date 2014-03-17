预计人民币短期形成汇价平衡点 年内波幅2%-3%--恒生银行

路透香港3月17日 -香港恒生银行(0011.HK)执行董事冯孝忠周一称，预期中国人民币于短期内形成汇价平衡点，年内兑美元波幅介乎2-3%。

冯孝忠出席兴业银行(601166.SS)香港分行开业仪式时对记者称，人民币汇价波幅由1%扩大至2%，基本符合市场预期，估计今年人民币兑美元将在6.1-6.15之间上下波动2-3%，即介乎6.28-5.98。

“未来数天市场可能仍有拆仓活动，令人民币汇价继续波动，但随着央行中间价定价回稳并维持在现水平，且与一篮子货币预估走势一致，相信这就是短期的汇价平衡点。”他说。

他并指出，今年人民币预估波幅上下3%，相对香港人民币存款利率大概2.5-3%，仍是具吸引力的投资货币。

“与人民币息率相若的新西兰元的引伸波幅10%，人民币只是3%，令人民币在主流货币之中，不失吸引力。”他说。

冯孝忠并称，中国采取循序渐进方式实现人民币自由兑换，故短期内不会再扩大波幅，市场化焦点将放在利率市场化，包括推出存款保险制度、存款利率市场化。

中国央行周一起将即期日波幅扩至2%后，人民币兑美元即期早盘大幅走跌近百点，与中间价小幅走升相背。交易人士指出，更多是受扩波幅政策出台后隔夜美元空头回补所致。（完）

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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